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четверг, 10 сентября 2020 00:35

Шахтеры бастуют под землей

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Почти 400 горняков протестуют в Кривом Роге на Днепропетровщине с 3 сентября. Не поднимаются на поверхность из шахт. Требуют более высоких зарплат, устранения нарушений при аттестации работников, увольнения руководителей приисков. Те загоняют предприятия в кризис, говорят пикетчики.

— Первыми начали бастовать на шахте "Октябрьская". 29 горняков 3 сентября отказались подниматься из забоя глубиной более километра, — говорит председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец, 63 года. - Еду и воду спускаем каждый день. Приносят родственники, волонтеры, помогла городская власть. Другое дело - самочувствие. На шахтах добывают железную руду. Высокая влажность и много грибков. Горняки жалуются на проблемы с легкими, кожей, боль в горле и насморк. Оказать полноценную медицинскую помощь не можем. Передали тапочки, потому что если долго носить резиновые сапоги — могут загнить ноги.

К митингующим "Октябрьской" присоединились горняки из шахт "Гвардейская", "Терновская", "Батьківщина". Не прекратим протесты, пока администрация Криворожского железорудного комбината не выполнит требования, говорят.

- Их поддерживают семьи. Горожане тоже солидарны — митингуют на улицах города, — добавляет Волынец. - Присоединились и работники других предприятий. Используют "итальянскую забастовку" — приходят на работу и выполняют должностные инструкции, вплоть до нелепых норм. Это приводит к снижению производительности.

На железорудном комбинате отказываются выполнять требования бастующих. Обещают высчитать часть зарплаты за дни, когда не работали.

На вечер 8 сентября люди не прекратили протест.

Автор: Анна ОРЕЛ
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