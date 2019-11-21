Россияне разобрали украинские катера

Россияне уничтожили оборудование на бронированных артиллерийских катерах "Бердянск", "Никополь" и буксире "Яны Капу". Корабли вернули в Украину 18 ноября.

20 ноября они зашли в порт Очакова на Херсонщине. Здесь их должны осмотреть специалисты.

- Корабли своим ходом не идут, россияне их угробили. Поснимали даже плафоны, розетки и унитазы, — говорит командующий Военно-морских сил Украины 55-летний Игорь Воронченко. — Мы сейчас покажем миру варварское отношение россиян.

25 ноября 2018 года украинская эскадра совершала переход из Одессы в Мариуполь. В Керченском проливе судна взяли на абордаж российские пограничники. 24 моряков захватили в плен. Обвинили в незаконном пересечении российской границы. Корабли отогнали к Керчи.

25 мая Морской трибунал ООН обязал РФ освободить моряков и отдать судна. Люди вернулись в Украину 7 сентября.

21 ноября в Гааге — первые слушания арбитражного трибунала в деле захвата кораблей. Украина требует установить нарушение международного морского права Россией.

— Наша цель в суде — восстановление права и надлежащая компенсация, — говорит 46-летняя Елена Зеркаль, заместитель министра иностранных дел. — Хотим доказать миру, что проход был мирный и законный, а действия Российской Федерации являются нарушением норм международного права.