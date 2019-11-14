Романа Диллера похоронили дома через пять лет

12 ноября в селе Шкурупиевка Решетиловского района Полтавской перезахоронили бойца АТО Романа Диллера. Погиб в 2014-м в боях за Иловайск Донецкой области на 36-м году. Был похоронен в Днипре, как неизвестный. Пять лет его личность не могли установить.

В мае 2019-го провели эксгумацию тела. Генетическая экспертиза подтвердила личность.

У родительского дома Романа пахнет ладаном. Сходятся люди. Кладут розы на накрытый украинским флагом и закрытый гроб, стоящий посередине гостиной на табуретках. На тумбочке среди икон - фото погибшего.

- Для нас отъезд Романа в зону АТО стал неожиданностью. Успокаивал, что будет только на посту стоять, - рассказывает мать бойца Ольга Диллер, 61 год. - Последний раз звонил 28 августа 2014-го. Чувствовала что-то неладное, слышала выстрелы. А сын говорил, что у них все хорошо.

До войны Роман работал комбайнером.

- Мечтал достроить дом, выучить сына, - продолжает Ольга Михайловна. - В селе его любили. Старенькому соседу помогал средствами, покупал лекарства, продукты.

Гроб несут к сельскому кладбищу, через улицу от дома Диллера. У могилы к семье погибшего подходят односельчане. Благодарят за сына.

- Теперь ты, сынок, с нами, - повторяет Ольга Диллер, когда яму засыпают. Плачет.

Роман Диллер был командиром миномета 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Погиб при выходе из Иловайска. Посмертно награжден орденом "За мужество". Остались родители, сестра Ирина, жена Илона и сын Эдгард, 15 лет.

Останки 72 военных Первой мировой войны перезахоронили в поселке Ивано-Франково Яворивского района Львовской области 11 ноября. Среди них - австрийцы, венгры, русские, немцы и украинцы.

Вещи и останки бойцов нашли на территории Львовщины члены организаций "Общество поиска жертв войны "Память" и "Закончим войну". Раскопки проводили с 2018-го.

- Информацию о захоронении собирали преимущественно у местного населения. Старожилы еще от прадедов слышали о местах боев и захоронений, - говорит председатель "Общества поиска жертв войны "Память" Любомир Горбач, 32 года. - О десятке найденных захоронений нам сообщили в интернете люди, которые натолкнулись на них благодаря металлоискателям.

Погибших военнослужащих с разных сторон похоронили в одиночных и общих погребных санитарных ямах. Могильные мародеры перекапывали военные захоронения. Поэтому невозможно определить, какой из десятка останков принадлежит австрийцу, венгру, украинцу или россиянину. Перезахоронили всех в братской могиле.