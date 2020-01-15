Рекламы на русском языке не будет

С 16 января реклама на телевидении, радио, билбордах и в интернете должна быть только на украинском языке. Вступает в силу соответствующая норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

— В 2012-2018 годах действовал закон, разрешающий рекламу на русском. После его отмены язык рекламы не регулировался, — говорит председатель общественной инициативы "И так поймут" Роман Матис, 41 год. — Крупные компании понимали, что от перехода на государственный никуда не деться. Унифицировали всю рекламу и делали ее на украинском.

С принятием нового языкового закона компании прописывают в тендерах на размещение рекламы, что хотят давать ее на украинском.

— Это касается всех ее носителей. Исполнителю ставят задачу и никто ее не обсуждает, — продолжает Матис. — Мелкие компании выбирали язык в зависимости от пожеланий руководства. Им могли навязать свое видение. Теперь рекламировать будут только на украинском.

Живем в потребительском обществе. Больше всего информации выдает бизнес, а не писатели и поэты. Сведения о продуктах и услугах - большой массив. Если будет подаваться не на украинском, это будет наш проигрыш.

За первое нарушение закона будут предупреждать. За повторное могут оштрафовать на 3,4–5,1 тыс. грн.

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного Верховная Рада приняла в апреле 2019-го. Вступил в силу 16 июля. Посетители ресторанов, кафе, магазинов, больниц и государственных учреждений могут требовать обслуживания на украинском, по закону. Документ предусматривает деятельность Нацкомиссии по стандартам украинского языка. Кабмин создал ее 6 ноября 2019-го. Будет утверждать методы проверки владения языком для получения гражданства Украины и занятия государственных должностей.