"Придет больше доз - вакцинацию ускорят"

- Многие медработники из наибольшей группы риска отказываются от вакцинации. В больницах соглашаются 10 процентов персонала. Поэтому имеем медленную вакцинацию, - говорит инфекционист Федор ЛАПИЙ, 47 лет.

С 24 февраля по 17 марта в Украине от коронавируса вакцинировали 71923 человека. Один человек получил вторую дозу "Ковишелда". Препарат мобильные бригады прежде всего вводят медикам, которые лечат больных ковид, военным, персоналк и жителям домов престарелых. В сутки делают около 10 тыс. уколов - в десять раз меньше, чем нужно для запланированной вакцинации 30 млн человек к концу года.

- Чтобы ускорить кампанию, решили увеличить интервал между уколами - с четырех до 12 недель, - продолжает Лапий. - Вторую дозу резервируем за теми, кто получил первую. Это поможет максимально охватить население вакциной. Ее получат остальные медработники. В частности, семейные врачи. Вторую дозу введем уже из другой партии. Семейные терапевты станут примерами для пациентов. Потому что когда твой медик вакцинирован, то и дед или бабка, которые придут к нему, будут соглашаться.

Прививки делают несколько сотен мобильных бригад.

- Увеличивать их количество не нужно. Они и так не загружены, - говорит Федор Лапий. - В последние выходные в Киеве не делали прививок. Потому что не набралось достаточно медиков, которые согласились бы.

Индийский препарат "Ковишелд" создан по лицензии шведско-британской компании "АстраЗенека". 500 тыс. доз Украина получила 23 февраля. Срок годности истекает 23 июня этого года. Успеем использовать, добавляет эксперт.

- Есть 600 мобильных бригад, которые могут делать по 100 прививок в сутки. Будет 4250 пунктов вакцинации, которые будут делать по 30 уколов в день. Сможем вводить препарат пяти миллионам человек в месяц. Если вакцин будет больше, откроем еще 11 тысяч кабинетов, - говорит главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, 40 лет. - Такие темпы вакцинации были запланированы с самого начала. Рассчитаны на 500 тысяч имеющихся доз. Придет больше вакцин - скорость возрастет.

До конца марта Министерство здравоохранения ожидает 1,5 млн доз "Ковишелда". Также должны поступить 700 тыс. доз китайской вакцины "Синовак".

В Украине вернут жесткий карантин, если половина областей окажутся в красной зоне. На 17 марта в ней находятся Житомирщина, Буковина, Ивано-Франковщина и Закарпатье. 17 регионов в оранжевой зоне, остальные - в желтой.

В красную попадают области, где в течение 14 дней фиксируют более 320 больных на 100 тыс. населения, а койки в медучреждениях заполнены более чем на 75%.

Во Львове планируют развернуть две мобильные больницы.

- Это нужно, чтобы изолировать большее количество инфицированных, - говорит инфекционист 27-летний Сергей Федоркив. - Следует готовиться к новому локдауну. Все идет к этому.

Растет количество больных на Полтавщине, Харьковщине, Днепропетровщине.

- Больницы загружены. Кислородных мест не осталось, - говорит харьковский анестезиолог Владимир Корсунов, 53 года. - Новая волна болезни может быть значительно мощнее предыдущих.

Количество госпитализированных увеличивается в Днепропетровской областной больнице им. Ильи Мечникова.

- Среди молодежи от коронавируса преимущественно умирают те, кто имеет вирусные или хронические заболевания, - говорит гендиректор медучреждения 57-летний Сергей Рыженко. - Пожилые люди в основном уходят из-за осложнений - тромбозов, инфарктов. Вроде вылечились, а через неделю - инсульт.