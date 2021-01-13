При инфаркте "скорая" должна приехать в течение 20 минут

 
Ексклюзивы
1/5
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Просмотров: 306
Российская армия стала нас бояться- киборг об обороне ДАПа
Российская армия стала нас бояться- киборг об обороне ДАПа
Просмотров: 1188
Зеленский попал в патовую ситуацию
Зеленский попал в патовую ситуацию
Просмотров: 2349
Поезд уже не остановить - сферу услуг украинизируют
Поезд уже не остановить - сферу услуг украинизируют
Просмотров: 1035
Карантины не имели никакого значения
Карантины не имели никакого значения
1 Просмотров: 414
Зеленский отмалчивается об американских санкциях из-за Коломойского
Зеленский отмалчивается об американских санкциях из-за Коломойского
Просмотров: 1602
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
Просмотров: 1917
Украина будет иметь большую поддержку США. Зеленскому надо этим воспользоваться
Украина будет иметь большую поддержку США. Зеленскому надо этим воспользоваться
1 Просмотров: 477
В отличие от нашей власти, США не стесняются называть росагентуру в Украине - ветеран
В отличие от нашей власти, США не стесняются называть росагентуру в Украине - ветеран
Просмотров: 1008
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
Просмотров: 360
Фото
Все фото
3
2
2
3
4
Тараса Кубиевича снайпер убил во время перемирия
Тараса Кубиевича снайпер убил во время перемирия
&quot;Нужно иметь характер и терпимость. На крупных предприятиях ничего нельзя изменить за раз&quot;
"Нужно иметь характер и терпимость. На крупных предприятиях ничего нельзя изменить за раз"
&quot;Понял суть украинских проблем с ремонтами и дорогами&quot;
"Понял суть украинских проблем с ремонтами и дорогами"
За неделю оккупанты убили трех воинов
За неделю оккупанты убили трех воинов
Россияне убили четырех морпехов под Павлополем
Россияне убили четырех морпехов под Павлополем
Интервью
1/5
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Просмотров: 306
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
Просмотров: 1917
"В РФ задержанных любят держать вместе с больными туберкулезом" - правозащитник
"В РФ задержанных любят держать вместе с больными туберкулезом" - правозащитник
Просмотров: 360
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
Просмотров: 360
МВФ может закрыть глаза на саботаж украинской власти и дать транш - эксперт
МВФ может закрыть глаза на саботаж украинской власти и дать транш - эксперт
Просмотров: 324
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2021
Просмотров: 1287
Світла трава
За день до Нового року я косив траву. Якби ще років п'ять тому хтось сказав таке — не повірив би. А тут ось воно — косив, на болоті, за ...
четверг, 14 января 2021 00:31

При инфаркте "скорая" должна приехать в течение 20 минут

  Комментировать

В Украине изменились правила предоставления экстренной медицинской помощи. Вступило в силу постановление Кабмина от 16 декабря.

- До конца 2020-го город имел привилегию и для экстренных случаев время доезда было на уровне 10 минут. В село ехали 20. Эти рамки сняли, - говорит руководитель экспертного отдела по экстренной медицине Министерства здравоохранения Александр Данилюк, 32 года. - Неотложные состояния разделили на две категории - критические и экстренные. В первую входят те, которые здесь и сейчас угрожают жизни пациента - признаки клинической смерти, падения с высоты, ДТП и тому подобное. Есть норматив приезда - 10 минут. Пока это нереально. Но к этому должны стремиться.

Вторая категория - экстренные вызовы: затрудненное дыхание, боль за грудиной, обморок, судороги, рвота кровью, острая боль в животе, наружное кровотечение. Также аппендицит, холецистит, острые хирургические патологии, инфаркт, инсульт, осложненный ковид. Если бригада приедет в течение 20 минут - жизни пациента ничего не угрожает.

Изменение правил поможет медикам правильно определять приоритеты.

- Раньше на все случаи выезжали в порядке обращений. Бригада могла поехать на аппендицит, когда погибает пострадавший в аварии, - продолжает Данилюк. - Есть еще неэкстренные случаи, не требующие выезда бригады - высокая температура, ОРВИ, неосложненный ковид, повышенное давление. Таких пациентов направляют к семейному врачу. В нерабочее время - в дежурное медучреждение. Если эти две опции выполнить невозможно, то в течение суток выедет "скорая".

Если бригада не приезжает, можно жаловаться на горячие линии Минздрава по телефону 0 (800) 505 201. Для вопросов по коронавирусу действует телефон 0 (800) 60 20 19.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «При инфаркте "скорая" должна приехать в течение 20 минут». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Maruv показала фото в максимально открытых трусах
Maruv показала фото в максимально открытых трусах
7
 1 Просмотров: 26021
Убийство Дарьи Лукьяненко: сообщили важную информацию о приговоре по делу
Убийство Дарьи Лукьяненко: сообщили важную информацию о приговоре по делу
 Просмотров: 8766
Кто имеет шанс разбогатеть - гороскоп на 13 января
Кто имеет шанс разбогатеть - гороскоп на 13 января
 Просмотров: 8209
&quot;Жигули&quot; с 5 людьми разорвало пополам: кадры жуткой аварии
"Жигули" с 5 людьми разорвало пополам: кадры жуткой аварии
4
 Просмотров: 8119
16-летний подросток в кустарниках изнасиловал женщину, порезал ее и ограбил
16-летний подросток в кустарниках изнасиловал женщину, порезал ее и ограбил
3
 Просмотров: 7866
Украина
"Языковую норму будут нарушать. Но украинизацию не остановить"
"Языковую норму будут нарушать. Но украинизацию не остановить"
Российские наемники убили Олега Андриенко
Российские наемники убили Олега Андриенко Просмотров: 18
Ударят сильные морозы
Ударят сильные морозы Просмотров: 18
Коронавирус распространяется в детсадах
Коронавирус распространяется в детсадах Просмотров: 9
Планируйте шесть направлений жизни
Планируйте шесть направлений жизни Просмотров: 81
Больше всего комментируют
3
В Минэнерго назвали способ снизить тарифы на газ
2
"Украина как будто играет в покер с западными партнерами" - Мартыненко
2
"Слуга" Ясько рассказала о "склонении перед российской повесткой дня" во фракции
1
Сторонников независимости давили танками
1
В Раде есть 170 приспешников Ахметова и Коломойского - Bihus.info
Голосов: 820
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть