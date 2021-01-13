При инфаркте "скорая" должна приехать в течение 20 минут

В Украине изменились правила предоставления экстренной медицинской помощи. Вступило в силу постановление Кабмина от 16 декабря.

- До конца 2020-го город имел привилегию и для экстренных случаев время доезда было на уровне 10 минут. В село ехали 20. Эти рамки сняли, - говорит руководитель экспертного отдела по экстренной медицине Министерства здравоохранения Александр Данилюк, 32 года. - Неотложные состояния разделили на две категории - критические и экстренные. В первую входят те, которые здесь и сейчас угрожают жизни пациента - признаки клинической смерти, падения с высоты, ДТП и тому подобное. Есть норматив приезда - 10 минут. Пока это нереально. Но к этому должны стремиться.

Вторая категория - экстренные вызовы: затрудненное дыхание, боль за грудиной, обморок, судороги, рвота кровью, острая боль в животе, наружное кровотечение. Также аппендицит, холецистит, острые хирургические патологии, инфаркт, инсульт, осложненный ковид. Если бригада приедет в течение 20 минут - жизни пациента ничего не угрожает.

Изменение правил поможет медикам правильно определять приоритеты.

- Раньше на все случаи выезжали в порядке обращений. Бригада могла поехать на аппендицит, когда погибает пострадавший в аварии, - продолжает Данилюк. - Есть еще неэкстренные случаи, не требующие выезда бригады - высокая температура, ОРВИ, неосложненный ковид, повышенное давление. Таких пациентов направляют к семейному врачу. В нерабочее время - в дежурное медучреждение. Если эти две опции выполнить невозможно, то в течение суток выедет "скорая".

Если бригада не приезжает, можно жаловаться на горячие линии Минздрава по телефону 0 (800) 505 201. Для вопросов по коронавирусу действует телефон 0 (800) 60 20 19.