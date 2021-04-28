Православная церковь вернет себе украинские лавры

Все отечественные лавры будут принадлежать Православной Церкви Украины. Будут переходить постепенно, говорит глава ПЦУ, митрополит Епифаний, 42 года.

— Петиция о возвращении лавр быстро собрала нужное количество голосов на сайте президента, — говорит владыка. — Но мы не имеем права сейчас поднимать этот вопрос и обострять ситуацию. Потому что Путин ищет повода для вооруженного нападения. В будущем Господь создаст условия и все решится в нашу пользу.

В Украине есть три лавры: Киево-Печерская, Почаевская и Святогорская. Все принадлежат Русской Православной Церкви в Украине.

- Находятся в управлении митрополита Онуфрия. Но есть намерения перевести их в прямое подчинение московскому патриарху Кириллу, — говорит религиовед Людмила Филипович, 64 года. - Если так произойдет, то никогда не сможем их вернуть. Разве силой.

Нравится, что Епифаний не реализует этот вопрос в спешке. Он открыт. Готов к диалогу. Однако его не хочет другая сторона. Русская Церковь-единственный бастион, оставшийся у президента России Владимира Путина в Украине. Глава ПЦУ понимает, что силой переход не организуешь. Все нужно отвоевывать постепенно — и влияние, и общины.