После ледяных дождей количество обращений к травматологам увеличилось в три раза

"По улице Ямской один человек лез на четвереньках. В маске. А навстречу ему лез я. Поздоровались. А в школе говорили, что до 2020 года каждую неделю будем летать на экскурсии в другие галактики. Не туда все пошло", - написал в прошлую пятницу блогер , бывший нардеп 51-летний Виталий Чепинога в фейсбуке.

С вечера 10 декабря в Украине начались ледяные дожди. Гололедица накрыла почти все области. Неблагоприятные погодные условия синоптики зафиксировали на Закарпатье, в Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Житомирской, Киевской областях и в Киеве. Увеличилось количество аварий на дорогах - машины врезались в столбы, слетали на обочину. В столице за 12-13 декабря в травмпункты обратились 1369 человек.

- Сначала был мороз и шел снег. А на следующий день полил дождь. Все превратилось в лед. Вышла на работу и разлеглась на ступеньках у подъезда. Сломала правую ногу и вывихнула руку, - говорит жительница Черкасс 53-летняя Светлана Казимирчука. - Лежала минут 10, людей рядом не было. Хорошо, что подъехал сын. Помог добраться в больницу.

В городе Новоград-Волынский Житомирской области 11 декабря 67-летний мужчина поехал на велосипеде за водой к источнику. На скользкой дороге велосипед повело, пенсионер упал в сточный канал. Находился там почти до ночи, пока не нашли спасатели.

- К пострадавшему спустились по выдвижной лестнице. У мужчины была разбита голова. Его обвязали веревкой и вытянули, - говорят в Службе по чрезвычайным ситуациям Житомирщины.

После гололеда количество пациентов увеличивается в три раза, говорят травматологи. Много пожилых людей.

- У них меньше маневренность, не удерживаются на льду, - говорит терапевт харьковской больницы скорой и неотложной медицинской помощи Надежда Михайленко, 54 года. - Особенно часто падают, когда возвращаются с сумками из магазинов. Травмируют конечности. Могут ударяться головой и терять сознание. Растут и цифры пострадавших в автомобильных авариях. В таких условиях трудно управлять машиной. Она может занести на тротуар или в кювет, хуже тормозит.

Чтобы избежать серьезных травм, при ходьбе в гололед не надо держать руки в карманах и носить обувь на каблуках.

- Если чувствуете, что не можете удержаться на ногах - старайтесь присесть или уменьшить высоту падения, - продолжает Михайленко. - Прижимайте голову к телу, чтобы не ушибиться. Перекатитесь на бок и пытайтесь встать. Пожилым людям лучше ходить с палочкой с резиновым наконечником. Вместо сумок носить рюкзаки. Не следует ходить возле дороги. Можно поскользнуться и упасть под машину.

При гололеде дороги и тротуары следует посыпать гранитным отсевом, говорит эксперт по градопланированию 34-летний Илья Царенко:

- В австрийской Вене его по тротуарам, пешеходным зонам и велодорожкам рассыпают мини-трактора. Отсев лучше, чем песок. Не превращается в грязь, не загрязняет обувь, не развеивается ветром при сухой погоде. В отличие от соли, не вредит почве и водоемам.

В ближайшие дни лед растает. Новый гололед не прогнозируется.

- Погода уже начала налаживаться, - говорит синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня, 47 лет. - Около трех дней лед будет исчезать медленнее, потому что будет температура около нуля. 19-20 декабря гололедица растает. Осадков в ближайшие дни не будет.

Резиновые наклейки на подошву поставят за 250 гривен

- Когда началась гололедица, ежедневно четыре-пять человек спрашивают: как сделать обувь нескользкой? Предлагаю ледоступы с металлическими зубцами на резине по 80 гривен. Одеваются на обувь. Минус - не долговечны. Могут рваться, - говорит мастер по ремонту обуви 42-летний Сергей Сандул из Полтавы.

- Можно поставить профилактику на подошву. Это резиновые наклейки - около носка и на каблуки. Стоят 250 гривен. Хватит на сезон.

Защита поможет в местах, где лед посыпан песком или лежит притоптанный снег.

- На гладком льду ничего не подействует. Лучше эти места обходить, - добавляет Сандул. - Себе когда-то клеил к подошве лейкопластырь на тканевой основе. Помогает на один-два выхода. Наждачную бумагу прилеплять не следует. Быстро размокает.

В соцсетях советуют мазать низ обуви клеем "Момент" и ставить в песок.

- Такого делать не надо. Нанесенная масса быстро стирается, подошва становится неаккуратной. Не поможет и царапанье горячим гвоздем. Испортите обувь.

Кожаные сапоги ежедневно надо обрабатывать кремом на основе пчелиного воска. Так спасете их от соли. В средствах защиты не должно быть спирта. От него кожа трескается.