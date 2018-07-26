Порцию улиток продают за 100 гривен

Улиточную ферма "Покутський равлик" открылась в селе Копачинцы Городенковского района Ивано-Франковской области. Единственная в регионе. Предприятие совместно открыли десять селян.

Улитки продают на местном рынке. Порция из трех моллюсков, приготовленных на гренках, и бокал вина стоят 100 грн.

- Бизнес перспективный. Филе улитки - диетический и ценный продукт, - говорит соучредитель фермы Иван Паламарчук, 32 года. - Завезли 250 тысяч средиземноморских моллюсков. Обустроили поле для их выпаса - засеяли смесью рапса и капусты. Есть система полива.

Улиток будем выращивать до октября. Тогда соберем, потому что замерзнут. Часть приготовим для туристов под разными соусами. Других продадим на развод. Килограмм зрелого моллюска стоит до 12 евро (примерно 360 грн - ГПУ). Остальные оставим себе. После зимней спячки они будут метать икру. Ценная вещь. 50 граммов можно продать за 2,5 тысячи гривен.

Улиточная ферма будет способствовать развитию туризма в селе, говорят основатели предприятия.