Под городским фонтаном раскопали древний храм

В центре Львова археологи раскопали фундамент древнего храма 1539 года. Это подтвердили местные реставраторы. Стены костела достигают 1,6 м. На этом месте реконструируют фонтан "Одуванчик" - переоборудуют в сухой. Костел Воздвижения Честного креста уничтожили австрийские власти в конце XVIII в. вместе с городскими укреплениями.

- Так случилось из-за некомпетентности лиц, которые решили реконструировать фонтан без предварительных археологических исследований. На этом месте был фонтан "Свитезянка", а уже после событий Второй мировой войны обустроили "Одуванчик". Археологи расчищают стены костела. А продолжатся ли ремонтные работы сухого фонтана, еще неизвестно. Это решают в горсовете, - говорит археолог Остап Лазурко, 40 лет.

Во время раскопок находили также человеческие кости. Известно, что при храме было кладбище.