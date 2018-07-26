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пятница, 27 июля 2018 07:55

Пенсии выплачивают с задержками

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В Украине в этом месяце задерживают выплаты пенсий людям, которые по графику должны были получить их 18–25 июля. Возле отделений Укрпочты во многих городах стоят очереди. Люди ежедневно звонят в Пенсионный фонд с требованием объяснить, когда будут деньги. В среднем получают их позже на пять-шесть дней.

— Выплаты задерживают, потому что средства единого социального взноса (обязательный платеж, который платят частные предприниматели, работодатели, люди которые работают на выборных должностях, военнослужащие. — ГПУ) в этом месяце поступают в разные числа. Возникают кассовые разрывы, — говорят в Пенсионном фонде.

Премьер Владимир Гройсман поручил фонду провести служебное расследование. Обязал урегулировать ситуацию с выплатами.

— Центральный бюджет не имеет задолженности перед Пенсионным фондом. Полностью финансируем, — говорит премьер-министр. — Будут еще раз задержки — не прощу.

25 июля в полдень в Черкасском отделении Укрпочты №24 очередей за пенсией нет. Клиентов обслуживают три оператора. Выдают за 20-е число.

— Многие пенсионеры получают выплаты дома через почтальонов или на банковские карточки, — говорит начальник отделения Вера Анголенко, 39 лет. — Те, кто приходит и не получает средства, потом звонят и переспрашивают. Завтра будем выдавать пенсии за 21 июля. До конца недели всем выплатим. Раньше такой задержки не было. До 25-го числа обычно выдавали.

— Утром возле отделения было до 10 пенсионеров. Одна женщина должна была получить средства 23-го числа, а мы же сегодня за этот период еще не даем. Так расплакалась. Говорила, что сын в больнице, очень нужны деньги. Ушла рыдая, — приобщаются к разговору работники отделения.

Рядом с почтой на скамье сидят две немолодых женщины.

— Вчера по телевизору видела опрос по пенсиям, так позвонили 24 тысячи людей. 81 процент из них сказали, что до сих пор ничего не получили, — говорит 72-летняя Галина Коваленко. — Особенно трудно тем, кто лечится. Знакомые говорят, что из-за недостатка денег люди вынуждены покупать краденую из магазинов сдобу и хлеб. Такие во дворах у нас продают вдвое дешевле.

Задержки пенсий могут быть обусловлены нежеланием бизнеса платить налоги, из которых отчисляют средства в Пенсионный фонд, говорит президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, 54 года:

— Бизнес использует разные схемы, чтобы избежать платежей. Так было всегда. Пенсионный фонд должен был обратиться к Министерству финансов, когда понял, что поступление денег тормозится. Возможно, есть вина и министерства, потому что своевременно не дало фонду дотацию. Своих денег там нет.

Возможно, есть корпоративный конфликт, когда Пенсионный фонд обратился в Министерство финансов, а там деньги преднамеренно не выделили. Задержка сильно бьет по имиджу Владимира Гройсмана.

Чтобы решить ситуацию, Нацбанк должен перечислить средства Министерству финансов, а оно — Пенсионному фонду.

— Пенсионная система Украины хорошо будет работать, если на одного пенсионера будет три-четыре работающих. С их зарплат идут отчисления, — говорит экономист Тарас Загородний, 39 лет. — У нас же большой отток населения в Польшу на заработки. Это тоже способствует задержкам пенсий. Люди платят эти деньги, но польским организациям. Еще один фактор — период отпусков. В это время всегда есть проблемы с выплатами.

Вмешательство Гройсмана показывает, что ситуация должна быстро решиться. Недостаток средств покроют из резервного фонда или из заимствований на внутреннем рынке.

Вообще же нужно проводить полную реорганизацию пенсионного аппарата. Меня всегда удивляло, что там работает большое количество людей — 40 тысяч. Нужна ревизия. Большинство функций нужно передать банкам и не грузить огромное количество работников мелкой работой.

Автор: Любовь КАРНАРУК, Наталия ПЕЧИБОРЩ
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Дата
27
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