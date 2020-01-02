Открыли часть Шулявского моста

27 декабря в Киеве открыли для проезда автомобилей часть Шулявского моста. Передвигаться можно по двум полосам в каждую сторону. Открытие всей развязки запланировано на лето этого года.

— Мост много лет будет эксплуатироваться и уменьшит транспортную нагрузку, — говорит городской голова 48-летний Виталий Кличко. — Хорошо, что открыли движение транспорта до конца года. Многие скептически к этому относились. Но все задачи, которые мы берем, — выполняем.

Чтобы проверить надежность моста, по нему проехали восемь МАЗов весом 30 т каждый.

Основные части моста почти год соединяли специалисты из Нидерландов. Дорожное покрытие клали на современное гидроизоляционное. Такую технологию используют в западных странах. Подрядчик дал асфальту 10 лет гарантии.

— Качеством работ не доволен, — говорит водитель Александр Иосипенко, 50 лет. — Слишком много канализационных люков, которые значительно выделяются на покрытии и мешают ехать. Асфальт лежит неровно, волнами.

Весь ремонт моста обойдется столице более, чем в 1 млрд грн.

— Автомагистраль через Шулявку — одна из ключевых в городе. По ней проходили 40 процентов потока машин, — объясняет 43-летний Вячеслав Коновалов, эксперт общественной компании "Евро-патруль". — В Киеве надо не только ремонтировать мосты за бешеные суммы, но и менять всю транспортную систему. Добавить хордовые магистрали, кольцевые дороги, построить еще хотя бы четыре моста.

Часть Шулявского путепровода обрушилась 27 февраля позапрошлого года. Мост хотели отремонтировать, но через два месяца упали его бетонные части. Городская власть взялась за полную реконструкцию. Демонтаж начали в апреле прошлого года.