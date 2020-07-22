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четверг, 23 июля 2020 00:06

Отель "Днепр" продали более, чем за миллиард гривен

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Четырехзвездочную гостиницу "Днепр" в центре Киева на ул. Крещатик 1/2, продали на аукционе за $40 млн — более 1,1 млрд грн. Торги организовал Фонд государственного имущества.

Начальная цена в 80,9 млн грн выросла в 14 раз. Победитель — общество "Смартленд". Предоставляют в аренду и эксплуатацию недвижимость.

За такую цену отель приобрели, потому что здесь можно организовать игорный бизнес, считают эксперты по недвижимости.

— Казино во всем мире приносит доход, — говорит председатель правления всеукраинской общественной организации "Профессиональная ассоциация сертифицированных риэлторов и аналитиков" Александр Рубанов, 54 года. — Если бы закон (Верховная Рада приняла 14 июля. В отелях с тремя-пятью звездами разрешили игровые автоматы. Предварительно закон пересмотрят в сентябре, потому что несколько нардепов хотят внести поправки, которые поддержал парламент. — ГПУ) об игорном бизнесе не приняли, окончательная цена не сильно отличалась бы от начальной. Трудно говорить о сроках, за которые отобьют средства. Для Украины обычно считают на пять-семь лет.

— Адекватная цена недвижимости в этом месте — 5 тысяч долларов за квадратный метр. Если посчитать заявленную площадь отеля, то получится 64,14 миллиона долларов. А продали за 40, — говорит президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Юрий Пита, 43 года. — Если все оформить и через какое-то время выставить отель снова на продажу — цена будет выше. Вероятно, там есть какие-то обязательства перед работниками и это может снижать цену. Но не думаю, что на столько миллионов.

12-этажный отель построен в 1964 году. Имеет площадь почти 13 тыс. кв. м. 186 номеров. Стоимость в сутки составляет 1,2-3 тыс. грн.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
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