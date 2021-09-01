"Отдал бойцу свою каску и получил обломок в голову"

 
Ексклюзивы
1/5
"Я поссорился с президентом Израиля, когда он сказал об украинских "коллаборационистах" - Зисельс
"Я поссорился с президентом Израиля, когда он сказал об украинских "коллаборационистах" - Зисельс
2 Просмотров: 837
"Зеленский на растяжке олигархов" – как начинается политический сезон
"Зеленский на растяжке олигархов" – как начинается политический сезон
Просмотров: 378
"Есть восемь позиций": о чем Зеленский хочет говорить с Байденом
"Есть восемь позиций": о чем Зеленский хочет говорить с Байденом
Просмотров: 207
"Восхождение длилось 1,5 месяца. Ели кур, коз, яков": финансистка Оксана Литинская покорила все самые высокие горы
"Восхождение длилось 1,5 месяца. Ели кур, коз, яков": финансистка Оксана Литинская покорила все самые высокие горы
Просмотров: 1746
Цветы и танцы: во львовских школах встретили первый звонок
Цветы и танцы: во львовских школах встретили первый звонок
Просмотров: 1593
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
Просмотров: 7327
С 1-го до 11-го класса: как политики провели детей в школу
С 1-го до 11-го класса: как политики провели детей в школу
2 Просмотров: 2448
Перед агрессией России Янукович с Азаровым опустошили казну Украины - Турчинов
Перед агрессией России Янукович с Азаровым опустошили казну Украины - Турчинов
2 Просмотров: 900
Наибольшие потери за два года: в августе на Донбассе погибло девять военных
Наибольшие потери за два года: в августе на Донбассе погибло девять военных
Просмотров: 288
Зеленского тянет к авторитаризму - Турчинов
Зеленского тянет к авторитаризму - Турчинов
4 Просмотров: 351
Фото
Все фото
4
2
3
7
2
Вячеслава Питько убили в День Независимости
Вячеслава Питько убили в День Независимости
Украине нужно думать о будущем и готовиться к изменениям
Украине нужно думать о будущем и готовиться к изменениям
Артема Мазура убил снайпер
Артема Мазура убил снайпер
В июле Украина утратила семерых военных
В июле Украина утратила семерых военных
Андрей Гонар погиб в последний день службы
Андрей Гонар погиб в последний день службы
Интервью
1/5
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Просмотров: 315
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Просмотров: 828
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
Просмотров: 1863
Прикормленные депутаты и осторожный Разумков - Раду раскритиковали
Прикормленные депутаты и осторожный Разумков - Раду раскритиковали
1 Просмотров: 1062
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
1 Просмотров: 1071
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
29 августа 2021
Просмотров: 837
Хтось наживається
– Люди швидко звикли сортувати сміття, – каже підприємець Михайло Підвашецький. Понад п'ять років тому він виготовив і встановив у ...
четверг, 02 сентября 2021 05:30

"Отдал бойцу свою каску и получил обломок в голову"

  Комментировать
 

- Саша был примером настоящего офицера, героизма и самопожертвования, - говорит ветеран российско-украинской войны Виктор Данилевский о побратиме 33-летнем Александре Петракивском. - Это скажет каждый, кто прошел войну.

Подполковник Вооруженных сил Украины Александр Петраковский умер 29 августа. Семь лет был прикован к постели - лечился после ранения, которое получил 20 июля 2014-го.

- Умер в День памяти защитников, самый скорбный для Украины день, - продолжает Данилевский.

Александр Петраковский родился в Житомире. Отец Петр и мать Галина были военными.

С детства мечтал о военной службе, посещал парашютный кружок, школьником совершил более 100 прыжков. Во Львове окончил Академию сухопутных войск им. Петра Сагайдачного. В академии женился на курсантке Галине, 12 лет тому назад родилась дочь Светлана.

С началом русско-украинской войны Петраковский был командиром роты 8-го полка спецназа. В зоне АТО возглавил группу спецназовцев. 20 июля 2014 года они прикрывали прохождения колонны техники к Луганскому аэропорту. За городом Счастье обнаружили засаду российских наемников. Вступили в бой.

- Во время боя один боец ​​потерял каску, - продолжает Данилевский. - Саша отдал свою. После боя солдат ее вернул - на ней насчитали семь пробоев от осколков и пуль. Каска спасла жизнь. Но обломок мины попал Саше в голову. Но он не покинул бой, продолжил руководить группой, эвакуировал раненых. В самый критический момент показал всем, каким должен быть командир.

После ранения Александр Петраковский впал в кому. Перенес десятки операций - его лечили в Украине, Польше, Израиле, США. Проходил реабилитацию в научно-практическом центре нейрореабилитации "Нодщус" в Броварах под Киевом. В марте 2018-го начал поправляться. Врачи уверяли, что за два года восстановится.

- За Сашу люди искренне болели и молились, - добавляет Виктор Михайлович. - Восхищались его подвигом, мечтали увидеть здоровым.

4 декабря 2014 года Александр Петраковский получил звание "Герой Украины". Похоронили его в Хмельницком.

Автор: Ирина МАМРЫГА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Отдал бойцу свою каску и получил обломок в голову"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Крошечные купальники и солнечные пляжи: где отдыхали украинские звезды
Крошечные купальники и солнечные пляжи: где отдыхали украинские звезды
8
 Просмотров: 12294
Гороскоп на 1 сентября: у кого начнется суперприбыльный период
Гороскоп на 1 сентября: у кого начнется суперприбыльный период
 Просмотров: 8020
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
47
 Просмотров: 7327
Кардашьян появилась в полностью прозрачном платье
Кардашьян появилась в полностью прозрачном платье
4
 1 Просмотров: 4599
Гигантские грызуны нападают на город, строительство забора от Беларуси и улов синих крабов: лучшие фото вторника
Гигантские грызуны нападают на город, строительство забора от Беларуси и улов синих крабов: лучшие фото вторника
8
 Просмотров: 3582
Украина
Дмитрия Гудзика похоронили через 6,5 года после гибели
Дмитрия Гудзика похоронили через 6,5 года после гибели Просмотров: 45
Экскаватор разрыл тысячелетний памятник
Экскаватор разрыл тысячелетний памятник
Град размером с куриное яйцо побил деревья
Град размером с куриное яйцо побил деревья
Прекратили движение поездов до Авдеевки
Прекратили движение поездов до Авдеевки
Банк уволит тысячи работников
Банк уволит тысячи работников
Больше всего комментируют
4
Зеленского тянет к авторитаризму - Турчинов
4
Зеленский рассказал о путях привлечения США к "нормандскому формату"
3
Появились детали переговоров Зеленского и Байдена
2
Напуганные россияне пытались закопать археологов: боялись, что им установят вышки 5G
2
Перед агрессией России Янукович с Азаровым опустошили казну Украины - Турчинов
Голосов: 460
Голосование Сколько очков наберёт футбольная сборная Украины в матчах против Казахстана и Франции?
  • 1) шесть
  • 2) четыре
  • 3) три
  • 4) два
  • 5) одно
  • 6) ноль
Просмотреть