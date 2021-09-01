"Отдал бойцу свою каску и получил обломок в голову"

- Саша был примером настоящего офицера, героизма и самопожертвования, - говорит ветеран российско-украинской войны Виктор Данилевский о побратиме 33-летнем Александре Петракивском. - Это скажет каждый, кто прошел войну.

Подполковник Вооруженных сил Украины Александр Петраковский умер 29 августа. Семь лет был прикован к постели - лечился после ранения, которое получил 20 июля 2014-го.

- Умер в День памяти защитников, самый скорбный для Украины день, - продолжает Данилевский.

Александр Петраковский родился в Житомире. Отец Петр и мать Галина были военными.

С детства мечтал о военной службе, посещал парашютный кружок, школьником совершил более 100 прыжков. Во Львове окончил Академию сухопутных войск им. Петра Сагайдачного. В академии женился на курсантке Галине, 12 лет тому назад родилась дочь Светлана.

С началом русско-украинской войны Петраковский был командиром роты 8-го полка спецназа. В зоне АТО возглавил группу спецназовцев. 20 июля 2014 года они прикрывали прохождения колонны техники к Луганскому аэропорту. За городом Счастье обнаружили засаду российских наемников. Вступили в бой.

- Во время боя один боец ​​потерял каску, - продолжает Данилевский. - Саша отдал свою. После боя солдат ее вернул - на ней насчитали семь пробоев от осколков и пуль. Каска спасла жизнь. Но обломок мины попал Саше в голову. Но он не покинул бой, продолжил руководить группой, эвакуировал раненых. В самый критический момент показал всем, каким должен быть командир.

После ранения Александр Петраковский впал в кому. Перенес десятки операций - его лечили в Украине, Польше, Израиле, США. Проходил реабилитацию в научно-практическом центре нейрореабилитации "Нодщус" в Броварах под Киевом. В марте 2018-го начал поправляться. Врачи уверяли, что за два года восстановится.

- За Сашу люди искренне болели и молились, - добавляет Виктор Михайлович. - Восхищались его подвигом, мечтали увидеть здоровым.

4 декабря 2014 года Александр Петраковский получил звание "Герой Украины". Похоронили его в Хмельницком.