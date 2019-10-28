Оккупанты останавливают выплату пенсий

Боевики ЛНР не будут выплачивать пенсии людям, которые не получили паспорта их организации. Требуют оформить документы до 1 апреля 2020 года.

- Те, кто до 1 апреля не получит паспорт, останутся без пенсии, - говорит 71-летняя Татьяна Сенченко из города Хрустальный Луганской области. - Получить их трудно, потому что большие очереди. Можно простоять два дня и ничего не сделать.

Пенсионерам выплачивают по 4 тыс. руб. - 1573 грн. Деньги берут из российского бюджета.

- Вернулась домой и мне пришло письмо от пенсионного фонда. Обещали вообще лишить пенсии. Стоит встать в очередь на оформление, обязательно приобрести номер местного мобильного оператора, - говорит 68-летняя Татьяна Валентиновна из Луганска. Две недели назад приехала из Ростова. Там живет ее дочь.

Украинские паспорта для оформления пенсионных выплат боевики считают недействительными. Но их изымать не будут.

На территории Донецкой области, которую захватили боевики так называемой ДНР, выплату пенсий людям задерживают. Пенсия такая же, как в Луганске - 1,5 тыс. грн.

- Задерживают на несколько недель, говорят, денег нет. Хорошо, что есть украинские выплаты. Они спасают от голода, - говорит 69-летний Иван Бойко из оккупированной Макеевки Донецкой области. - Тем, кто не имеет украинских выплат, помогают родственники.