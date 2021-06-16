Оккупанты не выпускают детей

Боевики не выпускают из оккупированных районов Донетчины детей, которые старше 14 лет и не имеют паспорта гражданина Украины или России. Требуют, чтобы те сначала получили так называемый паспорт ДНР.

- Детей на блокпосту "Еленовка" высаживают из автобусов вместе с родителями, - говорит уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. - Выпускники не могут вовремя подать документы для поступления в учебные заведения.

Ранее детям 14-16 лет оккупанты разрешали выезжать по свидетельству о рождении вместе с одним из родителей.

С 7 июня в Украине заработали образовательные центры "Донбасс - Украина" для упрощенного поступления абитуриентов с временно оккупированных территорий.

Донецкие и луганские абитуриенты имеют специальные квоты госзаказа - 10-20% бюджетных мест. В прошлом году этим правом воспользовались 2,9 тыс. студентов, что составляет 1,5% общего количества поступающих.