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вторник, 02 июля 2019 00:41

"Образовался рынок медицинских услуг"

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По состоянию на 1 июля 2019 года 79% украинцев выбрали семейного врача и подписали с ним декларацию. Не сделали этого 21%, преимущественно женщины и пожилые люди в западных и восточных регионах. Таковы результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

Каждый пятый опрошенный считает, что за два года качество медицинских услуг улучшилось. Для 37% оно ухудшилось, 32% не заметили изменений, 12% не смогли ответить.

— Образовался рынок услуг, в котором ходят деньги. Теперь они идут на пациентов, — говорит эксперт Реанимационного пакета реформ Тимофей Бадиков, 35 лет. — Раньше среди медицинских учреждений была конкуренция за финансирование и пациентов, поэтому много денег "шло" в карманы. Сейчас больницы получают деньги за выполненную работу.

Как проходит медицинская реформа?

— Украинцы видят изменения в первичной медицине. Речь идет о врачах, которые не могут сделать операцию. Третичное звено пока не работает по реформе. Медицинские учреждения не готовы к внедрению. В то же время респондентов не спрашивали о том, была ли у них операция после реформы. Поэтому не можем оценить это звено.

Реформа дает положительные результаты в первичной медицине, но это только начало. Чтобы увидеть изменения на всех уровнях, нужно 10 лет.

20% опрошенных считают, что после реформы медицина улучшилась. Это много?

— Эти цифры ни о чем не говорят. Потому что "улучшение медицины" является не одним и тем же понятием для различных слоев населения. Одни радуются, что есть преимущества для молодых семей с детьми. В то же время старшие люди жалуются, что теперь "скорая" не приедет на любой вызов.

Каковы главные препятствия для реформы?

— У пациентов — разные потребности. Поэтому нет четкого индикатора, по которому должна развиваться реформа. В регионах люди по-разному относятся к ней. Возникла проблема с махинациями, которыми стали заниматься главные врачи. Например, человек записан в одной больнице, а его имя ради финансирования вносят еще в одну.

Какие изменения заметили пациенты после подписания декларации:

30% — врач стал внимательнее

18% — легче попасть на прием

11% — лучшие условия: ремонт, современное оборудование

11% — получили направление на бесплатные лабораторные тесты

9% — получили бесплатные лекарства или вакцины

20% — не увидели изменений

25% — еще не посещали врача

7% — затрудняюсь ответить

*Можно было выбирать несколько вариантов

Автор: Анна МИТИЧЕВА
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