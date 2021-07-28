Новая разновидность коронавируса в два раза более заразная

- Украинцам стоит остерегаться штаммов коронавируса "Дельта" и "Дельта +". Последний распространяется значительно быстрее, - говорит советник львовского городского головы по медицинским вопросам, врач Тарас Жиравецкий, 41 год.

"Дельту" обнаружили в Индии в начале лета. Штамм вдвое заразнее других разновидности ковида, может иметь больше осложнений, которые проявляются за короткое время. В Украину попал 23 июня - заболели вернувшиеся из России мать с ребенком.

В конце июля больных новым штаммом чаще всего выявляют на Львовщине и Закарпатье. В Киеве на 27 июля с "Дельтой" слегли шесть пациентов. Большинство людей привезли вирус из РФ.

- Там сейчас фиксируют почти 25 тысяч больных в день. Умирают до 800 человек, - продолжает Жиравецкий. - Учитывая близость страны к нам - должны остерегаться стремительного распространения инфекции.

Индийский штамм чаще приводит к госпитализации, чем британский "Альфа", который распространился в Украине раньше. Риск попасть в реанимацию с "Дельтой" увеличивается в 1,45 раза, по данным Национальной академии наук.

- Нетипичный симптом нового штамма - состояние подобное отравлению. Может быть рвота. Остальные признаков традиционные - кашель, боль в горле, высокая температура, насморк. Лечится так же, как и британская разновидность. Основной акцент делается на избегании осложнений.

Киевские медики прогнозируют всплеск "Дельты" в городе после мероприятий в честь Крещения Руси, которые 27 июля организовала Русская православная церковь в Украине. Было более 20 тыс. верующих, которых свезли со всех областей. Часть приехали из России.

На 28 июля все области Украины находились в зеленой зоне карантина. Рост заболеваемости по стране начнется осенью.

- Новая волна предварительно ожидается в октябре, как и в прошлом году. Но может наступить и раньше. Август - сезон отпусков, люди будут массово возвращаться из-за границы и ввозить "Дельту". А потом будут идти на работу, общаться с друзьями и родственниками, - говорит инфекционист Федор Лапий, 48 лет. - Вакцинация - самый эффективный способ уберечься. "Астразенека" и "Пфайзер" более чем на 90 процентов предотвращают тяжелые осложнения у больных штаммом "Дельта". В Индонезии исследовали эффективность вакцины "Коронавак". Обнаружили, что хотя среди привитых и есть тяжело больные, но смертность меньше.

На 27 июля в Украине первую дозу вакцины вкололи более 3,2 миллиона человек. Более 1,8 миллиона вакцинированы полностью.

- Украина имеет шанс выйти из локдауна при образовании коллективного иммунитета, - говорит Тарас Жиравецкий. - У нас переболела половина населения, по неофициальным данным. Если после третьей волны вирус перенесут 20 процентов украинцев, то иммунитет появится. Тогда новые штаммы не будут столь страшные. Меньше людей будут попадать в стационар. Снизится нагрузка на медицинскую систему.

Для ускорения темпов вакцинации Министерство здравоохранения позволит смешивать вакцины.

- Речь идет о возможности повторного укола "Пфайзер", если человек получил первую дозу "Модерн" (обе вакцины изготовлены по подобной технологии в США. - ГПУ), - говорит главный санитарный врач страны Игорь Кузин. - Если у человека была тяжелая реакция на первую дозу "Астразенека", ему разрешено повторно ввести "Пфайзер", по решению врача.

Людей, не желающих вакцинироваться добровольно, Минздрав планирует мотивировать.

- "Плюшечек" у нас в планах много. Но прежде всего нужно обеспечить всю страну вакцинами и расширить количество пунктов вакцинации, - говорит министр здравоохранения Виктор Ляшко, 41 год.