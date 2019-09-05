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пятница, 06 сентября 2019 05:51

"Нет среднего звена между учеными и бизнесом"

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Группа ученых химико-биологического факультета Тернопольского педагогического университета запатентовала препарат для лечения сахарного диабета второго типа. Лекарства созданы на основе одноклеточной зеленой водоросли хлореллы. В прошлом году провели необходимые опыты для запуска препарата в массовое производство. Однако так и не начали.

— К сожалению, большинство медицинских изобретений в Украине не доходят до массового производства. Нужно полностью менять систему взаимодействия между наукой и бизнесом, — говорит ученый Алексей Болдырев, 36 лет. — У нас нет среднего звена между учеными и бизнесом. К тому же наши бизнесмены стратегически строят планы на полгода. Они не знают, что будет дальше. Если ученый ищет денег и договаривается с бизнесом о сотрудничестве, он впоследствии перестает быть ученым и продуцировать что-то новое. В США процесс от научного открытия до постановки лекарств на конвейер налажен. Ученые там не ищут заинтересованных, для этого есть другие специалисты. После открытия проводят лабораторные исследования в университете, далее доводят до образца препарата. Его покупает фармацевтический гигант и делает клинические и доклинические исследования. Готовит товар к массовому производству. Обязательно защищены права всех участников создания медикамента. Каждый получает свой процент дохода. В Украине пока такое невозможно.

Автор: Владимир МУКАН
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