Наталью Михайлюк убили на заработках

25 июля в немецком Берлине нашли зарезанной 24-летнюю Наталью Михайлюк из города Заставна Черновицкой области. Женщина три месяца работала там домработницей. Дома оставила дочь 8-летнюю Анастасию. По подозрению в убийстве полицейские задержали 64-летнего работодателя и владельца квартиры.

- Наташа уехала на заработки в мае, потому что нужны были деньги на дочь. Оформила туристическую визу на 90 дней, работала неофициально, - рассказывает друг убитой Виталий, 28 лет. - Сначала жила в одной семье, выполняла работу по дому. А потом этот 64-летний попросил выгуливать его собаку. Наташа согласилась. Потом предложил еще и убирать у него, поселил в одной из комнат.

21 июля Наталья звонила родным, говорила, что собирается домой. А потом перестала выходить на связь. В Берлин поехала ее мать, увидела кровь на лестнице квартиры. Владелец был дома. Мотивы убийства не разглашают.