- Видел такое впервые в жизни. Сильный дождь начался после обеда. Лило стеной более 3 часов. После пяти вечера началось наводнение, хотя реки у нас нет, - говорит 44-летний Николай МАНЧУЛЕНКО из села Викно Черновицкого района на Буковине.

20 июня регион накрыл ливень. Подтопило 17 сел, размыло 30 километров дорог, повреждены девять мостов в 29 населенных пунктах. По улицам текли грязевые потоки, напоминающие горные реки.

- Воду несло вниз, а я сверху плыл в машине. Дождь такой был, что в 2 метрах впереди ничего не видел, - продолжает Манчуленко. - Непогода наделала людям много беды - подтопило дома, смыло огороды, птицу и домашних животных. Говорят, в соседнем селе в потоке плыла корова. Старожилы вспоминают, подобный ливень был в 1968 году. Но тогда вода не дошла до такой отметки, как сейчас.

Домашняя птица в подтопленных селах почти вся погибла.

- Уничтожены хозяйственные постройки. Два дома уже непригодны к жизни, - рассказывает председатель Викнянской громады Иван Ковалюк. - Больше всего вызовов на откачку воды было из села Викно. Наши подразделения там работали. Влага быстро ушла. Ситуация стабилизирована.

- В 17 подтопленных населенных пунктах 85 домов нуждаются в восстановлении. Специалисты составляют акты. Ориентировочная сумма - несколько десятков миллионов гривен, - рассказывает первый заместитель председателя Черновицкой обладминистрации Богдан Ковалюк, 37 лет.

Ливни на прошлой неделе также подтопили населенные пункты Днепропетровской, Одесской, Запорожской области.

За день выпадало более половины месячной нормы осадков.

В Измаиле Одесской области непогода обесточила большую часть города. В Запорожской области сильный дождь залил пляж города Бердянск. В поселке Кирилловка Мелитопольского района - несколько баз отдыха. Воду откачивали спасатели.