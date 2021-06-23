"Началось наводнение, хотя реки у нас нет"

 
Ексклюзивы
1/5
Фирташ и Фукс могут обойти решение СНБО
Фирташ и Фукс могут обойти решение СНБО
Просмотров: 243
Масштабы помощи союзников СССР во время Второй мировой войны показали в Киеве
Масштабы помощи союзников СССР во время Второй мировой войны показали в Киеве
1 Просмотров: 1152
"Я и не думала, что до сих пор будет так больно" — в Киеве открыли Музей военного детства
"Я и не думала, что до сих пор будет так больно" — в Киеве открыли Музей военного детства
Просмотров: 234
Книжный арсенал стартовал - яркие фото с грандиозного фестиваля
Книжный арсенал стартовал - яркие фото с грандиозного фестиваля
Просмотров: 630
"Вынуждена ехать на заработки в Польшу": за газ насчитали 44 тыс. грн долга
"Вынуждена ехать на заработки в Польшу": за газ насчитали 44 тыс. грн долга
Просмотров: 1683
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Просмотров: 711
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Просмотров: 153
"Миллиарды будут делить в ручном режиме": оценили подготовку Банковой ко Дню Независимости
"Миллиарды будут делить в ручном режиме": оценили подготовку Банковой ко Дню Независимости
Просмотров: 207
Санкции СНБО: почему Зеленский не берется Ахметова и Коломойского
Санкции СНБО: почему Зеленский не берется Ахметова и Коломойского
Просмотров: 558
Курс мог бы быть 26 грн: сколько будет стоить доллар летом
Курс мог бы быть 26 грн: сколько будет стоить доллар летом
Просмотров: 675
Фото
Все фото
6
4
3
3
4
Российские наемники убили шестерых защитников
Российские наемники убили шестерых защитников
Четыре бойца погибли за три дня
Четыре бойца погибли за три дня
В позицию Александра Луцика попала ракета
В позицию Александра Луцика попала ракета
35 лет тому назад Москва принесла Украину в жертву
35 лет тому назад Москва принесла Украину в жертву
За неделю погибли четыре воина
За неделю погибли четыре воина
Интервью
1/5
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Просмотров: 774
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Просмотров: 711
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Просмотров: 153
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Просмотров: 1431
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Просмотров: 261
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
23 июня 2021
Просмотров: 423
Нормальні чоловіки
У містечку, де живе моя мати, ходжу до двох Оксан. Одна – робить нігті, друга – стриже. У першої – свекруха в Німеччині. Вийшла ...
четверг, 24 июня 2021 07:56

"Началось наводнение, хотя реки у нас нет"

  Комментировать
 

- Видел такое впервые в жизни. Сильный дождь начался после обеда. Лило стеной более 3 часов. После пяти вечера началось наводнение, хотя реки у нас нет, - говорит 44-летний Николай МАНЧУЛЕНКО из села Викно Черновицкого района на Буковине.

20 июня регион накрыл ливень. Подтопило 17 сел, размыло 30 километров дорог, повреждены девять мостов в 29 населенных пунктах. По улицам текли грязевые потоки, напоминающие горные реки.

- Воду несло вниз, а я сверху плыл в машине. Дождь такой был, что в 2 метрах впереди ничего не видел, - продолжает Манчуленко. - Непогода наделала людям много беды - подтопило дома, смыло огороды, птицу и домашних животных. Говорят, в соседнем селе в потоке плыла корова. Старожилы вспоминают, подобный ливень был в 1968 году. Но тогда вода не дошла до такой отметки, как сейчас.

Домашняя птица в подтопленных селах почти вся погибла.

- Уничтожены хозяйственные постройки. Два дома уже непригодны к жизни, - рассказывает председатель Викнянской громады Иван Ковалюк. - Больше всего вызовов на откачку воды было из села Викно. Наши подразделения там работали. Влага быстро ушла. Ситуация стабилизирована.

- В 17 подтопленных населенных пунктах 85 домов нуждаются в восстановлении. Специалисты составляют акты. Ориентировочная сумма - несколько десятков миллионов гривен, - рассказывает первый заместитель председателя Черновицкой обладминистрации Богдан Ковалюк, 37 лет.

Ливни на прошлой неделе также подтопили населенные пункты Днепропетровской, Одесской, Запорожской области.

За день выпадало более половины месячной нормы осадков.

В Измаиле Одесской области непогода обесточила большую часть города. В Запорожской области сильный дождь залил пляж города Бердянск. В поселке Кирилловка Мелитопольского района - несколько баз отдыха. Воду откачивали спасатели.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Началось наводнение, хотя реки у нас нет"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
июня

Французская армия зашла на территорию России

Самое читаемое
Убитые люди и разрушенные села: показали фото Второй мировой, не прошедшие цензуру
Убитые люди и разрушенные села: показали фото Второй мировой, не прошедшие цензуру
13
 Просмотров: 10721
Схема сверхприбыли: как кассиры обманывают людей в магазинах
Схема сверхприбыли: как кассиры обманывают людей в магазинах Просмотров: 7326
Гороскоп на 23 июня: как пережить один из самых сложных дней недели
Гороскоп на 23 июня: как пережить один из самых сложных дней недели
 Просмотров: 6174
Потеряла мужа и двух дочерей: подробности гибели семьи на Киевском море
Потеряла мужа и двух дочерей: подробности гибели семьи на Киевском море Просмотров: 3330
На встрече Зеленского с президентом Грузии произошел конфуз
На встрече Зеленского с президентом Грузии произошел конфуз
 Просмотров: 3321
Украина
Студенты потеряли сознание в общежитии
Студенты потеряли сознание в общежитии
Внешнее независимое оценивание сдали почти 150 тысяч человек
Внешнее независимое оценивание сдали почти 150 тысяч человек Просмотров: 18
Во Владимира Белова попал осколок
Во Владимира Белова попал осколок Просмотров: 63
Коронавирус вернется осенью
Коронавирус вернется осенью Просмотров: 18
Украина выплатит 161 миллион долгов за Судан
Украина выплатит 161 миллион долгов за Судан Просмотров: 252
Больше всего комментируют
5
"Почему вы насилуете меня?" - блогерша с Харькова попала в языковой скандал
3
Оккупанты устроили в Донецке концерт "войны и победы"
2
"В сборной Украины есть футболисты, которым надо убрать понты" - эксперт
2
Российский суд вынес приговор украинке, которая "избила" силовика
1
В Украине чествуют память жертв Второй мировой войны
Голосов: 14
Голосование Кто пройдет в четвертьфинал Евро?
  • 1) Швеция
  • 2) Украина
Просмотреть