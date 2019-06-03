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вторник, 04 июня 2019 06:15

Начало действовать новое правописание

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3 июня Министерство образования и науки обнародовало окончательный текст новой редакции украинского правописания. Его разместили на официальном сайте ведомства и портале Национальной академии наук.

"С этого момента рекомендуется применять нормы и правила новой редакции правописания во всех сферах общественной жизни, в частности в официально-деловом стиле речи", - сообщается на сайте министерства.

План использования новой редакции украинского правописания в учебниках и документации еще не разработали.

- Объем изменений в правописании - не значительный. Они не усложнят жизнь никому, - говорит 62-летний Богдан Ажнюк, директор Института языкознания. - В жизнь будут претворяться постепенно. Над длительностью переходного периода еще работают в Минобразования. Пока школьники не изучат новое правописание, никто им плохих оценок за несоблюдение его норм ставить не будет.

Автор: Александр ГАНДЗИЙ
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Дата
04
июня

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