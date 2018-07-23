На параде покажут новейшую гаубицу

Украинские военные на Донбассе в ближайшее время получат на вооружение новую самоходную гаубицу "Богдана". Ее впервые покажут на параде ко Дню Независимости.

— Это прототип гаубицы, созданной из боевого модуля-башни польской самоходной артиллерийской установки "Краб" и основы-шасси украинского танка Т-84у "Оплот", — говорит военный эксперт 43-летний Михаил Жирохов. — Гаубица имеет 155-миллиметровую мощную пушку по натовским стандартам. На вооружении армии остаются 152-миллиметровые самоходные артиллерийские установки. Если эта САУ пройдет заводские испытания и военные решат, что она им нужна уже сейчас — ее возьмут на вооружение по приказу министра обороны без государственных испытаний.

Гаубица может поражать цели на расстоянии до 50 км.

Также до конца года в ВСУ поступит первая партия танков "Оплот".