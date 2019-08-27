На Марш Защитников пришли 50 тысяч человек

 
Ексклюзивы
1/5
"Нас 25 процентов, а другие что, говно воронье?" - Борис Гуменюк
"Нас 25 процентов, а другие что, говно воронье?" - Борис Гуменюк
Просмотров: 351
"Худшего не произошло" - рассказали о результате саммита "Большой семерки"
"Худшего не произошло" - рассказали о результате саммита "Большой семерки"
Просмотров: 846
Многим из живых хотелось бы поменяться местами с погибшим - Борис Гуменюк
Многим из живых хотелось бы поменяться местами с погибшим - Борис Гуменюк
Просмотров: 603
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
3 Просмотров: 14329
Проведет ли новая власть качественные изменения
Проведет ли новая власть качественные изменения
Просмотров: 999
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Просмотров: 1845
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Просмотров: 2160
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
6 Просмотров: 13518
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Просмотров: 1692
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
Просмотров: 2358
Фото
Все фото
4
6
3
4
3
Россияне убили четырех морпехов под Павлополем
Россияне убили четырех морпехов под Павлополем
Дмитрий Лисовол боролся за жизнь пять часов
Дмитрий Лисовол боролся за жизнь пять часов
21 человек погиб во время теракта в Крыму
21 человек погиб во время теракта в Крыму
Гусь свинье — не баран капусте
Гусь свинье — не баран капусте
Четверо бойцов погибли на фронте
Четверо бойцов погибли на фронте
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6120
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2421
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2601
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6984
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4853
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
27 августа 2019
Просмотров: 234
Морський закон
— Що це за музика? — питає Володя телефоном. — У Світланки день народження, — пояснюю. — Сидимо в ...
среда, 28 августа 2019 00:06

На Марш Защитников пришли 50 тысяч человек

  Комментировать

 

- Техника должна быть на войне, а здесь главное - люди, - говорит 29-летний Алексей, участник Марша Защитников Украины. - Поразительно, как много людей нас поддерживают. Я на войне с первых дней. Недавно демобилизовался, потому что в семье начались проблемы.

Марш прошел 24 августа в центре Киева. На него пришли 50 тыс. человек. Его организовали сами ветераны, после того как президент Владимир Зеленский отменил традиционный военный парад.

Официальная часть начинается в 10:00. Президент Владимир Зеленский вручает командирам воинских частей боевые знамена. За этим наблюдают бывшие президенты Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко. Петр Порошенко присоединяется к празднованию через несколько часов.

- Не пришел, потому что не было парада, - объясняет позже.

Владимир Зеленский говорит об объединении страны.

- Мы разные, но мы едины. Должны быть едиными. Должны рассчитывать только на себя, - говорит. - Объединиться ради будущего. Все мы разные - украиноязычные, русскоязычные, независимо от возраста и пола, вероисповедания - мы должны быть единым народом: не в плакатах, не в лозунгах, а в сердце. Должны двигаться вперед, вместе строить страну, делать невозможное и каждое утро говорить себе: я украинец и я могу все.

Участники Марша Защитников собираются в парке им. Тараса Шевченко. На углу образуется пробка - людей много, не хватает времени, чтобы перейти улицу. Люди идут к киоску на остановке за водой - на улице +27°C.

- Мама, смотри, дядя! - говорит девочка в вышиванке, показывает пальцем на мужчину в камуфляже.

- Тот дядя в форме - ветеран, - женщина берет дочь за руку и идет знакомиться с военным. Прикладывает руку к сердцу - это знак благодарности воинам, которые защищают мир в Украине.

Худощавый и загорелый турист на ломаном английском пытается выяснить, что происходит. На его рюкзаке - флажок Испании.

- Сегодня это еще одна попытка напомнить, что мы такие, что нами не стоит пренебрегать, - говорит 40-летний Игорь, ветеран-танкист.

Памятник Тарасу Шевченко в центре парка не видно из-за скопления флагов: украинского, красно-черного и крымскотатарского. Пестрят флаги сотен с Майдана и разных военных бригад.

В 11:00 военные делают коробки. Парк взрывается аплодисментами. В одно мгновение совместное "Спасибо" перебивает шум большого города. Через 13 мин. формируют колонну. Впереди - матери и жены погибших на войне с Россией. На коляске везут парализованную мать одного из погибших. В руках держит портрет сына. Прохожие становятся перед ней на колени.

 

Медленно, на определенном расстоянии друг от друга, едут гражданские машины, на которых накинута маскировочная сетка. На них прикреплены динамики, из которых звучат песни украинских групп "Тартак", "Плач Иеремии", "Хорта".

На спуске к Бессарабской площади воинов встречают аплодисментами, становятся на колени. Раздается "спасибо" и "герои".

- Я пришел отдать дань уважения нашим героям. Атмосфера невероятная, - говорит 25-летний Владислав. - Ключи от мира, к сожалению, не в Киеве. Мало чего Путин еще придумает.

На Крещатике - десятки тысяч людей и сотни флагов. В тени от жары прячутся супруги Елена и Игорь из Донецкой области, машут флагами и держатся за руки.

- Власти и президента у нас нет. Есть шоумен, которого не воспринимаем. И он нас не воспринимает. В его выступлении не прозвучало, что на нас напала Россия, - говорит Игорь. - Крым аннексирован Россией, а на Донбассе воюют путинские войска. У него не хватило смелости назвать вещи своими именами.

По дороге идет девушка, завернутая во флаг.

- Этот марш - протест зеленой власти. Зеленский говорит, что парад не нужен, но это не так. Я поддерживаю военных, ветеранов и своего мужа, который защищает Украину, - говорит 35-летняя Ирина.

Колонна продолжает движение, люди бросают цветы под ноги ветеранам. Доходят до площади Независимости и частично разделяются - одни идут на улицу Институтскую, а остальные остаются. В 15:00 Марш заканчивается исполнением гимна Украины.

Автор: София СТАРОКОНЬ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На Марш Защитников пришли 50 тысяч человек». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
ВСУ получили новое оружие
ВСУ получили новое оружие
5
 Просмотров: 27711
Объяснили, почему командир &quot;Азова&quot; не отдал воинское приветствие Зеленскому
Объяснили, почему командир "Азова" не отдал воинское приветствие Зеленскому 2 Просмотров: 26867
Изменили правила фотографирования на паспорт
Изменили правила фотографирования на паспорт Просмотров: 20197
Президент Украины признался, что не ложится спать без пистолета
Президент Украины признался, что не ложится спать без пистолета 4 Просмотров: 16749
Тина Кароль привезла в Украину сына Вениамина
Тина Кароль привезла в Украину сына Вениамина 1 Просмотров: 15813
Украина
"Хотим работать в гармонии с землей и людьми"
"Хотим работать в гармонии с землей и людьми"
Украинский фильм поборется за "Оскар"
Украинский фильм поборется за "Оскар" Просмотров: 9
Власть мыслит картинками для телевидения
Власть мыслит картинками для телевидения
Из России могут освободить 33 пленных украинца
Из России могут освободить 33 пленных украинца Просмотров: 9
Сожгли 27 тысяч свиней
Сожгли 27 тысяч свиней Просмотров: 90
Больше всего комментируют
17
Появились подробности гулянки Богдана в Сен-Тропе
4
Президент Украины признался, что не ложится спать без пистолета
3
"Хочу - в Сен-Тропе, хочу - в Пески", - Богдан обозвал журналистов
2
Объяснили, почему командир "Азова" не отдал воинское приветствие Зеленскому
2
"Позу у Maruv подсмотрела" - Полякова поделилась новым сексуальным фото
Голосов: 2083
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua