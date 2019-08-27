На Марш Защитников пришли 50 тысяч человек

- Техника должна быть на войне, а здесь главное - люди, - говорит 29-летний Алексей, участник Марша Защитников Украины. - Поразительно, как много людей нас поддерживают. Я на войне с первых дней. Недавно демобилизовался, потому что в семье начались проблемы.

Марш прошел 24 августа в центре Киева. На него пришли 50 тыс. человек. Его организовали сами ветераны, после того как президент Владимир Зеленский отменил традиционный военный парад.

Официальная часть начинается в 10:00. Президент Владимир Зеленский вручает командирам воинских частей боевые знамена. За этим наблюдают бывшие президенты Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко. Петр Порошенко присоединяется к празднованию через несколько часов.

- Не пришел, потому что не было парада, - объясняет позже.

Владимир Зеленский говорит об объединении страны.

- Мы разные, но мы едины. Должны быть едиными. Должны рассчитывать только на себя, - говорит. - Объединиться ради будущего. Все мы разные - украиноязычные, русскоязычные, независимо от возраста и пола, вероисповедания - мы должны быть единым народом: не в плакатах, не в лозунгах, а в сердце. Должны двигаться вперед, вместе строить страну, делать невозможное и каждое утро говорить себе: я украинец и я могу все.

Участники Марша Защитников собираются в парке им. Тараса Шевченко. На углу образуется пробка - людей много, не хватает времени, чтобы перейти улицу. Люди идут к киоску на остановке за водой - на улице +27°C.

- Мама, смотри, дядя! - говорит девочка в вышиванке, показывает пальцем на мужчину в камуфляже.

- Тот дядя в форме - ветеран, - женщина берет дочь за руку и идет знакомиться с военным. Прикладывает руку к сердцу - это знак благодарности воинам, которые защищают мир в Украине.

Худощавый и загорелый турист на ломаном английском пытается выяснить, что происходит. На его рюкзаке - флажок Испании.

- Сегодня это еще одна попытка напомнить, что мы такие, что нами не стоит пренебрегать, - говорит 40-летний Игорь, ветеран-танкист.

Памятник Тарасу Шевченко в центре парка не видно из-за скопления флагов: украинского, красно-черного и крымскотатарского. Пестрят флаги сотен с Майдана и разных военных бригад.

В 11:00 военные делают коробки. Парк взрывается аплодисментами. В одно мгновение совместное "Спасибо" перебивает шум большого города. Через 13 мин. формируют колонну. Впереди - матери и жены погибших на войне с Россией. На коляске везут парализованную мать одного из погибших. В руках держит портрет сына. Прохожие становятся перед ней на колени.

Медленно, на определенном расстоянии друг от друга, едут гражданские машины, на которых накинута маскировочная сетка. На них прикреплены динамики, из которых звучат песни украинских групп "Тартак", "Плач Иеремии", "Хорта".

На спуске к Бессарабской площади воинов встречают аплодисментами, становятся на колени. Раздается "спасибо" и "герои".

- Я пришел отдать дань уважения нашим героям. Атмосфера невероятная, - говорит 25-летний Владислав. - Ключи от мира, к сожалению, не в Киеве. Мало чего Путин еще придумает.

На Крещатике - десятки тысяч людей и сотни флагов. В тени от жары прячутся супруги Елена и Игорь из Донецкой области, машут флагами и держатся за руки.

- Власти и президента у нас нет. Есть шоумен, которого не воспринимаем. И он нас не воспринимает. В его выступлении не прозвучало, что на нас напала Россия, - говорит Игорь. - Крым аннексирован Россией, а на Донбассе воюют путинские войска. У него не хватило смелости назвать вещи своими именами.

По дороге идет девушка, завернутая во флаг.

- Этот марш - протест зеленой власти. Зеленский говорит, что парад не нужен, но это не так. Я поддерживаю военных, ветеранов и своего мужа, который защищает Украину, - говорит 35-летняя Ирина.

Колонна продолжает движение, люди бросают цветы под ноги ветеранам. Доходят до площади Независимости и частично разделяются - одни идут на улицу Институтскую, а остальные остаются. В 15:00 Марш заканчивается исполнением гимна Украины.