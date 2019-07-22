Мужчину убила пчела

В селе Чаплинка Лысянского района Черкасской области 39-летний мужчина умер от укуса пчелы. Насекомое укусило, когда возился по хозяйству.

- Имел сильную реакцию на укусы пчел, - говорит голова села Чаплинка Валентина Виноградова. - Задыхался каждый раз, как они его кусали. Но всегда рядом была жена, которая оказывала помощь. На этот раз она поехала в Черкассы по делам.

У мужчины случился анафилактический шок: сильно распухли горло и язык, резко упало давление. Умер за несколько минут.