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четверг, 17 июня 2021 00:45

Молния ударила школьницу в доме

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- Состояние стабильное, но не выписывают из больницы. Никому не желаю такого с ребенком, - говорит жительница села Малый Кривотин Емильчинской громады Житомирской области 38-летняя Надежда Корнийчук. Ее дочь 15-летнюю Анну поразила молния 8 июня.

Ударила в доме в руку, когда школьница разговаривала с подругой по мобильному телефону, который был подключен к зарядному устройству.

- В глазах блеснуло. Сердце начало болеть, - рассказывает Анна.

Молния попала в счетчик на улице и по дому пошел скачок тока, предполагают Корнейчуки. Через розетку поразил Анну.

- Когда началась гроза - попросила дочь выключить телефон. Обернулась, а ребенку уже плохо, - продолжает Надежда. - На руке, груди и спине были следы от удара. Дала Ане таблетку валидола и воды. Ей стало легче. "Скорая" приехала через 30 минут.

Лежала на капельницах. Кардиограмму делали - с сердцем порядок. Ожогов нет, только узор на груди, спине и левой руке.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
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