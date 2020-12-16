Минобороны впервые закажет новые самолеты

Впервые за 29 лет Министерство обороны закажет три новых транспортных самолета Ан-178 государственному предприятию "Антонов".

Лайнеры начали собирать в 2010-м. Поднимают до 18 т груза.

— Ан-178 еще проходят испытания. Главное, что договорились с западными партнерами о поставках деталей, — говорит авиационный эксперт Валерий Романенко, 67 лет. — Нужно заменить алюминиевый сплав Д16-Т, который ранее получали из России. Например, на китайский. Он не хуже.

В прошлом году ориентировочная стоимость самолета составляла более $60 млн.

— Украине дешевле купить три американских судна. Чтобы выстраивать свои — следует налаживать инфраструктуру, заключать кучу договоров.

Самолеты в нашей армии морально устарели, добавляет эксперт.

- Самая большая проблема в радиоэлектронике и вооружении. Они четвертого поколения, а сейчас — время пятого. Должны быть оснащены разведывательной информацией и средствами радиопротиводействия. Наши истребители не способны работать по наземным целям.

В армии есть военно-транспортные Ан-26. Поднимают до 5 тонн. Ан-178 берет больше, развивает лучшую скорость. Единственное - не работает на коротких полосах, с которых взлетает Ан-26.