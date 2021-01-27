Маршрутка столкнулась с поездом

Маршрутка столкнулась с электровозом на железнодорожном переезде возле села Полянка Пустомытовского района на Львовщине 23 января. Поезд ударил бус в заднюю часть.

Наибольшие травмы получил 62-летний львовянин, который позже скончался в больнице. 36-летнюю женщину с повреждениями госпитализировали.

- Все произошло в 08:55. Водитель поехал на запрещающий сигнал. Произошло столкновение, - говорят в Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской обладминистрации.

Автобус ехал из Львова по маршруту №110 Пригородный вокзал - село Полянка. За рулем был 34-летний водитель. Его арестовали.

- Сообщили ему о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть человека. Может получить от трех до восьми лет заключения, - говорят в управление Нацполиции Львовщины.

Из-за аварии на железнодорожной линии на 2 часа задержали пригородные поезда Сянки-Львов и Львов-Сянки.