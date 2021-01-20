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четверг, 21 января 2021 07:41

Магазины научились обходить карантин

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— Инструменты, краны, смесители? Найдем товар на любой кошелек. Упакуем, - мужчина, лет 40, дует в ладоши возле магазина сантехники недалеко от станции метро Минская в Оболонском районе столицы утром 19 января. Представляется Александром. Продукцию предлагает, когда покупатели останавливаются возле магазина.

С 8 по 24 января в Украине запрещена работа торгово-развлекательных центров, кинотеатров и театров, спортзалов, библиотек. В супермаркетах не продают одежду, игрушки, канцтовары. Должны быть закрыты непродовольственные рынки и магазины. Однако часть предпринимателей продолжают торговать - караулят покупателей у закрытых магазинов, оставляют на дверях номера телефонов и после звонка выносят товары. Предлагают присоединяться к их группам в социальных сетях.

— Переходить в интернет — не вариант. У мелких магазинов сайтов нет, - Александр через 5 мин. выносит шланг для душа за 110 грн. Надевает перчатки, закуривает красный "Винстон". - Бизнес упал. Два друга на днях закрылись. Один торговал турецкой одеждой, второй — инструментами. Надоело выкручиваться, как вот я. Зато хорошо пивным маркетам. Выручка большая, потому что на локдауне народ пьянствует. Хоть какое-то развлечение.

Возле экспресс-парикмахерской на рынке Полесье допивает растворимый кофе мастерица.

- Постричься можно хоть сейчас. Будем считать, что пришли по предварительной записи, — улыбается. - Клиентов не намного меньше. Зато стало больше таких, которые зовут домой.

Истории о покупках в непродовольственных магазинах киевляне публикуют в фейсбуке.

"Срочно нужны были шпульки к швейной машине. Подхожу к магазину, на двери написан телефон. Звоню, прошу сделать адресную доставку до входа в магазин. Через несколько минут выходит продавец с товаром. Все довольны", — пишет киевлянка Людмила Гадомская.

В магазине одежды на окраине Черкасс горит свет. Через стекло видно продавца. На двери табличка "Закрыто".

- В привычном режиме не работаем, но полностью магазин не закрывала. Потому что не было бы, чем платить за аренду,- говорит владелица 45-летняя Светлана. - Создала группы в соцсетях. Прошу покупателей добавляться за скидки, выставляю фото одежды. Если что-то нравится - договариваемся на время. Клиент приходит и выбирает. Толпы не пускаю. Но если кто-то заглянет, не гоню.

- Есть покупатели, которые подходят к двери и просят товар. Подбираю и продаю, — присоединяется к разговору продавец Николай, 38 лет. — Пускаю внутрь, только если человек не определился, что именно хочет. Целый прилавок же не вынесу. Не считаю это нарушением. В "Эпицентре" толпы приезжают за товарами. Вот там действительно вирус на вирусе.

В центре города работает часть непродовольственных магазинов.

- Купил розетку и отвертку. Надо для дома, - от строительного магазина с пакетом идет 53-летний Александр Гончар. — Власть все позакрывала, а не объяснила, как людям быть в чрезвычайных ситуациях. У меня потек кран. Разве должен был ждать, пока соседей затопит?

- Когда дома ремонт, выбрать товар через интернет трудно. Надо посмотреть, замерить, — говорит владелец строительного магазина Дмитрий. - Мы работаем. Входную дверь обнесли лентой, окна закрыли. Но черный вход открыт. Люди подъезжают.

В некоторых районах Полтавы работают магазины по продаже систем очистки воды, колонок и котлов, различных смесей.

Черный вход строительного маркета в спальном районе частично огражден бело-красной маркировочной лентой. Рядом на столе табличка с телефонами и надписями — электричество, сантехника, столярка.

Выходит мужчина в синей униформе, держит шланги. Из красного "Рено" припаркованного неподалеку — мужчина и женщина.

- А можно еще один такой набор, как мы брали? Только темно-серый. Для обивки дверей, - говорит блондинка в искусственной дубленке.

— Если у вас есть маска, зайдите внутрь, — говорит продавец.

Мужчина осматривает шланги.

- А есть другие гибкие на кран? Или переходник к смесителю. Потому что эти не подойдут.

- Если крепление не годится, то это только на рынок.

Через несколько минут во двор заезжает синяя "Ауди". Водитель делает заказ. Ждет на улице.

- Мебельные уголки заказал, потому что поломался стол на кухне, — к нему подходит мужчина в черном пуховике. - Интересно, картой можно рассчитаться?

Продавцы из магазина выносят заказы. Просят наличные. Чеки не дают.

Автор: Анна ДУДЧЕНКО, Ольга СТЕНЬКО, Анна ОРЕЛ
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