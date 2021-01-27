Крестьяне путают волков с собаками

Жительница села Шарки Деражнянского района Хмельницкой области Екатерина Семчук заявила о нашествии волков, которые заходят в населенный пункт. Один из них загрыз ее собаку, говорит.

- Село пустое, мало людей. Но вряд ли это действительно был волк. Женщина позвонила утром и заявили, что волки куда-то затащили собаку. Проверили все, но ничего не нашли - ни крови, ни шерсти, ни пса, - говорит егерь Валерий Йовтуновский, 59 лет. - Екатерина Семчук рассказывает, что собаки лаяли. Но когда приходит волк, то парализует взглядом - собака еще неделю будет молчать. Думаю, это мог быть какой-то бешеный лис или бродячая собака. Последних - много. Когда хозяева бросают дома и оставляют животных, те дичают. Волков здесь никогда не видел. Для них нет условий проживания - больших лесов, кормовой базы.

- Волки могут быть. Но вряд ли они кого-то атаковали бы, - говорит 48-летний Виталий Красов из Хмельницкого управления лесного и охотничьего хозяйства. - Опрашиваем жителей окрестных сел - никто ничего не видел. У нас давно не было, чтобы волки выходили в села. Проблемы есть с бродячими собаками. Есть похожие на волков. Люди могут перепутать.