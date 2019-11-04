Костел XIX века продали за 30 тысяч гривен

За 30 тыс. грн днепровский бизнесмен Сергей Соболь купил костел XIX в. в селе Магерив Жовкивского района Львовской области. Приобрел его на аукционе, который провел Фонд государственного имущества.

Здание имеет площадь 565 кв. м.

- Костел не внесен в реестр архитектурных памятников, потому что в советские времена его использовали как склад. Здесь обустроили фабрику новогодних украшений. Действовал филиал львовского завода "Полярон" - изготовляли детали к танкам, - рассказывает жительница Магерова 39-летняя Оксана Кукурудза. - О торгах общину не предупредили. 30 тысяч гривен - небольшая сумма. За такую мы и сами могли купить здание.

Селяне обратились в Департамент архитектуры и развития жилстроительства Львовской области и к руководству Государственного историко-культурного заповедника в Жовкве, чтобы им помогли установить историческую ценность костела и отменили его приобретение.

- В архивных источниках указано, что костел построен в 1845 году. Но мы нашли упоминания о нем в 1595-м, - рассказывает исполняющий обязанности директора Историко-культурного заповедника в Жовкве 40-летний Иван Смолинец. - Данные передадим в Львовский облсовет. Сооружение внесут в перечень местных исторических памятников и государственный реестр. Однако не уверен, что это отменит акт купли-продажи. Однако владелец будет иметь ограничения по использованию здания.