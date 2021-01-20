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четверг, 21 января 2021 00:10

Корабль с украинцами затонул в море

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По меньшей мере три человека погибли в катастрофе сухогруза "Арвин" в Черном море близ Турции 17 января. Судно выполняло рейс из Грузии в Болгарию. На борту находились 12 членов экипажа, 10 украинцев и двое россиян — капитан и старший механик.

Корабль попал в сильный шторм недалеко от города Бартин.

- Ветер начал набирать силу около 11:00. Волны достигали 6 метров. Стали на якорь и ждали, пока они спадут. На корабле услышали хруст, объявили тревогу. Судно затонуло за 5 минут, — рассказали спасенные члены экипажа журналистам.

По состоянию на 19 января сообщили о смерти капитана Виталия Галенко. Имена двух погибших украинцев не назвали.

"Среди спасенных - Геннадий Кравченко, Владислав Затерка, Александр Перкатый, Виталий Мережко и Виталий Качур", - написал в Твиттере посол Украины в Турции Андрей Сыбига.

Также на борту были наши граждане Рустам Казимов, Анатолий Савостин, Сергей Сыбилев, Владислав Остапенко, Андрей Мельниченко.

- Из-за плохой погоды трудно доставать тела, - говорит руководитель консульского отдела посольства Украины в Турции Андрей Билык. — Спасенных украинцев поселили в гостинице, оттуда переправили в Анкару. Потом вернутся домой.

Судно ходило под флагом Палау, но принадлежало компании из Украины.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
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