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четверг, 03 июня 2021 07:55

Каждые выходные вакцинируют всех желающих

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- Ждем полчаса. Давно хотели вакцинироваться, хотим уберечься, - поправляет белый респиратор киевлянин 35-летний Андрей. С женой и братом стоят в очереди из более сотни людей в четвертый павильон Международного выставочного центра на Броварском проспекте, 15.

29 мая в 10:00 там открылся Центр вакцинации от коронавируса. Китайским препаратом "Коронавак" планировали вакцинировать горожан, которые зарегистрировались в приложении "Дія". Из 8 тыс., которым звонили накануне согласились прийти 560. Медики решили вакцинировать всех желающих.

Такие центры начали работать во Львове и Одессе на спортивных стадионах.

Павильон люди находят по вывеске над входной дверью. Сделана с ошибкой - вместо слова "вакцинація" написано "вакцінація". Часть толпы смеется, но громко не обсуждают.

Очередь движется медленно. Социальную дистанцию не соблюдают. Внутрь пускают по 16 человек. У дверей их встречают интерны. Проверяют паспорта и идентификационные номера, меряют температуру.

- Нас с мужем на прививки семейная врач пригласила. Сказала, что появилась возможность, - подходит к двери 65-летняя Светлана. Фамилию не называет. - Не хотели больше ждать. Возраст такой, что рисковать не стоит.

- Вакцинируют на третьем этаже, - чуть ли не хором объясняют интерны. - Работают 16 медицинских бригад. Киевлян накануне пробовали записать на конкретное время. Но из-за неорганизованности образовалась очередь.

В зале стоит запах медикаментов. Людей регистрируют. Проверяют документы, берут письменное согласие на прививку и просят показать декларации с семейными врачами. Кто не имеет, заполняет временную. Всех распределяют между медиками, которые делают уколы.

Персонал работает в масках, халатах и ​​перчатках. Есть бригада экстренной помощи - на случай побочных эффектов.

- Проверка паспортов, консультация врача и согласие - на каждом этапе вакцинации, - говорит медсестра 43-летняя Мария Головчук. Делает инъекцию первой посетительнице. "Коронавак" храним в сумках-холодильниках. Бригады планируют вакцинировать по 100 пациентов. Но готовы ко всему.

- Это подарок ко Дню Киева (праздновали 30 мая. - ГПУ). Центр будет работать по выходным. В остальные дни и так делаем много прививок, - говорит директор Департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации Валентина Гинзбурга.

- Мужчина первую дозу получил в Вишневом. Можно здесь уколоть вторую? - перебивает женщина в черном плаще.

- Где первый укол получил - будет и повторный. Его врач должен записать, - отвечает Гинзбурга.

- Было быстро и не больно, - надевает кофту после укола в правую руку 31-летняя Елена Царева. - Давно зарегистрировалась и постоянно интересовалась у врача, когда будет. Не хочу умереть. Лучше контролируемая побочная реакция, чем болезнь. Потеряла близкого человека из-за ковид. До сих пор не могу отойти.

Повторные прививки людям сделают через три-четыре недели. Точно дату сообщат по телефону.

- Это мой сознательный выбор, чтобы быть здоровой, - говорит 40-летняя Виктория. - Думаю, что вакцинация безопасна. Иначе ее не зарегистрировали бы в Европе. Украинцы раздули из мухи слона. Можно было прийти без записи, как я.

Ближе к обеду людей становится меньше.

За субботу и воскресенье в киевском центре вакцинировали 3467 человек. Около 1,5 тыс. получили первую дозу в Одессе и Львове. Учреждения будут работать каждые выходные с 10:00 до 18:00. 5 июня массовая вакцинация начнется в Тернополе - на базе Центра досуга и молодежных инициатив им. Александра Довженко.

За лето можно вакцинировать около 50 миллионов человек

- Открытые центры должны ускорить вакцинацию. Советую туда идти людям из групп риска, чтобы не иметь сложного течения ковида, - говорит иммунолог Борис Донской, 42 года.

Учреждения массовой вакцинации должны быть в каждом городе.

- За два-три дня они могут обслужить большинство желающих. Так делают в других странах. Проблема только, что у нас нет достаточно вакцины. Поэтому и центров пока мало, - продолжает Донской. - Опыт Америки и Израиля показывает, что при правильной организации можно вакцинировать около 50 миллионов человек за лето. Все зависит от специалистов, которые занимаются кампанией иммунизации.

- Массовая вакцинация - это позитив. Но все должно проходить безопасно, - говорит эпидемиолог Андрей Александрин, 39 лет. - В Киеве под павильоном стояли большие очереди. А во Львове заведение разместили на стадионе. Это плохо, потому что далеко от центра города. Люди вынуждены добираться домой общественным транспортом. Появляются риски.

Министерство здравоохранения должно было выполнить предварительное обещание и настроить работу мобильных бригад, которые выезжали бы с вакцинами к людям, добавляет эксперт.

- Три центра ситуацию с вакцинацией не исправят. С нынешними темпами мы не вакцинируем за лето пять миллионов (такое количество озвучил глава Минздрава Виктор Ляшко. - ГПУ). У нас нет столько препарата. Двумя дозами вакцинировали 100 тысяч человек. Очень мало.

Анна ДУДЧЕНКО

Автор: Лилия МИЦКО
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Сейчас вы читаете новость «Каждые выходные вакцинируют всех желающих». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

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