Карантин продлили до 31 октября

Адаптивный карантин в Украине продлили до 31 октября. Ограничения хотят сохранить из-за роста количества больных коронавирусом. Ежесуточно в среднем фиксируют полторы-две тысячи новых инфицированных.

Жесткий карантин не возвращают, потому что сейчас есть больше информации о заболевании - как передается и какие симптомы развивает. В начале пандемии данных не было, говорит бывший глава Центра общественного здоровья Владимир Курпита, 51 год:

- Кардинальными ограничениями страны пытались выяснить эти неизвестные. Теперь спокойнее относятся к ситуации. Вторая причина карантина заключалась в том, чтобы не допустить распространения вируса. Но он уже есть в обществе. Поэтому приняли другую тактику: наблюдение и реагирование на местах.

Больницы не смогут принять большого количества больных.

- Нужно госпитализировать только пациентов с тяжелым течением недуга, - продолжает Курпита. - Советую другой метод госпитализации одиноких больных или из закрытых коллективов - военных из казарм, студентов из общежитий. Их можно забирать не в медучреждения, а изолировать в специально отведенных помещениях. Это должны решать местные власти.

- Трудно сказать, когда пандемия пойдет на спад. Но последние исследования ученых показывают, что не все так плохо. Есть признаки того, что существует перекрестный иммунитет между коронавирусами (если переболели подобной инфекцией старого типа, то можете иметь антитела к новому вирусу. - ГПУ). Коронавирус - всегда был в Украине. Просто этот-другой.

Ничего апокалиптического уже не произойдет. Если люди, например, не начнут массово гулять на свадьбах. Их всегда много в сентябре.