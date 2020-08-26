Карантин продлили до 31 октября

 
Ексклюзивы
1/5
"Лукашенко не гибкий. Он будет стоять до конца" - Игорь Козловский
"Лукашенко не гибкий. Он будет стоять до конца" - Игорь Козловский
Просмотров: 531
История России - это пшик без Киева и Киево-Печерской лавры
История России - это пшик без Киева и Киево-Печерской лавры
Просмотров: 1341
Увольнение Холодницкого связали с делом Привата и Ермаком
Увольнение Холодницкого связали с делом Привата и Ермаком
Просмотров: 2664
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
2 Просмотров: 1854
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Просмотров: 315
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 459
Мне глубоко безразлично, что с Навальным - автор "Рагу.лі"
Мне глубоко безразлично, что с Навальным - автор "Рагу.лі"
Просмотров: 2007
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 666
Независимость – это возможность выбирать свою судьбу, не подчиняясь никому
Независимость – это возможность выбирать свою судьбу, не подчиняясь никому
1 Просмотров: 117
Независимость - это значит, что страна имеет собственный выбор пути и развития
Независимость - это значит, что страна имеет собственный выбор пути и развития
Просмотров: 153
Фото
Все фото
2
2
3
4
6
&quot;Нужно иметь характер и терпимость. На крупных предприятиях ничего нельзя изменить за раз&quot;
"Нужно иметь характер и терпимость. На крупных предприятиях ничего нельзя изменить за раз"
&quot;Понял суть украинских проблем с ремонтами и дорогами&quot;
"Понял суть украинских проблем с ремонтами и дорогами"
За неделю оккупанты убили трех воинов
За неделю оккупанты убили трех воинов
Россияне убили четырех морпехов под Павлополем
Россияне убили четырех морпехов под Павлополем
Дмитрий Лисовол боролся за жизнь пять часов
Дмитрий Лисовол боролся за жизнь пять часов
Интервью
1/5
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 459
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 666
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5355
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3213
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 6741
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
23 августа 2020
Просмотров: 1197
Прославився
Відколи нардеп Віктор Медведчук судиться з істориком Вахтангом Кіпіані, книжку останнього "Справа Василя Стуса" важко дістати. В інтернет-магазинах ...
четверг, 27 августа 2020 00:26

Карантин продлили до 31 октября

  Комментировать

Адаптивный карантин в Украине продлили до 31 октября. Ограничения хотят сохранить из-за роста количества больных коронавирусом. Ежесуточно в среднем фиксируют полторы-две тысячи новых инфицированных.

Жесткий карантин не возвращают, потому что сейчас есть больше информации о заболевании - как передается и какие симптомы развивает. В начале пандемии данных не было, говорит бывший глава Центра общественного здоровья Владимир Курпита, 51 год:

- Кардинальными ограничениями страны пытались выяснить эти неизвестные. Теперь спокойнее относятся к ситуации. Вторая причина карантина заключалась в том, чтобы не допустить распространения вируса. Но он уже есть в обществе. Поэтому приняли другую тактику: наблюдение и реагирование на местах.

Больницы не смогут принять большого количества больных.

- Нужно госпитализировать только пациентов с тяжелым течением недуга, - продолжает Курпита. - Советую другой метод госпитализации одиноких больных или из закрытых коллективов - военных из казарм, студентов из общежитий. Их можно забирать не в медучреждения, а изолировать в специально отведенных помещениях. Это должны решать местные власти.

- Трудно сказать, когда пандемия пойдет на спад. Но последние исследования ученых показывают, что не все так плохо. Есть признаки того, что существует перекрестный иммунитет между коронавирусами (если переболели подобной инфекцией старого типа, то можете иметь антитела к новому вирусу. - ГПУ). Коронавирус - всегда был в Украине. Просто этот-другой.

Ничего апокалиптического уже не произойдет. Если люди, например, не начнут массово гулять на свадьбах. Их всегда много в сентябре.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Карантин продлили до 31 октября». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Кравчук назвал условие возвращения воды в Крым
Кравчук назвал условие возвращения воды в Крым Просмотров: 15948
За какие номерные знаки будут штрафовать: объяснение полиции
За какие номерные знаки будут штрафовать: объяснение полиции Просмотров: 15183
Крикнул &quot;Аллах Акбар&quot; – и прогремел взрыв: подробности трагедии в общежитии на полигоне &quot;Десна&quot;
Крикнул "Аллах Акбар" – и прогремел взрыв: подробности трагедии в общежитии на полигоне "Десна"
 Просмотров: 13473
В Киеве иностранец убил проститутку. Женщина была матерью 5 детей
В Киеве иностранец убил проститутку. Женщина была матерью 5 детей Просмотров: 10791
Мужчина умер в очереди на границе
Мужчина умер в очереди на границе Просмотров: 10665
Украина
"Людям все безразлично - главное заработать на еду"
"Людям все безразлично - главное заработать на еду" Просмотров: 27
Украинцы начали строить государство
Украинцы начали строить государство Просмотров: 2655
Когда мы объединяемся - не делаем глупостей
Когда мы объединяемся - не делаем глупостей Просмотров: 27
Решающими станут следующие 5 лет
Решающими станут следующие 5 лет Просмотров: 495
Оккупанты сдаются в плен
Оккупанты сдаются в плен Просмотров: 369
Больше всего комментируют
5
Зеленский представил кандидатом в мэры "оппоблоковца"
4
В случае победы на выборах Байден пообещал предоставить Украине летальное оружие
3
Зеленский планирует завершить войну на Донбассе в этом году
3
Убийство Шеремета: СБУ изъяла ключевое видео с пидрывательницей
3
Чего хочет Зеленский после завершения президентского срока
Голосов: 3272
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua