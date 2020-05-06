Карантин не закончится 22 мая

До 22 мая Кабинет министров продлил карантин. Его ослабят с 11 числа. Начнется первый этап снятия ограничений.

Позволят гулять по паркам, заработают парикмахерские и салоны красоты, летние площадки кафе, стоматологии, музеи и библиотеки, предприятия бытового обслуживания. Будут принимать адвокаты и нотариусы. Заведения общественного питания будут готовить еду и напитки на вынос. Смогут тренироваться спортивные команды.

Список послаблений может расширяться, добавляют в правительстве. Но в регионах с самым высоким количеством больных их будут ограничивать.

— Высокий уровень инфицирования в Черновицкой, Ивано-Франковской областях. Там будем предлагать адаптивный карантин — не позволим послабления, как в других регионах, — говорит министр здравоохранения Максим Степанов, 44 года. — Будем анализировать ситуацию. Если будем видеть негативную тенденцию, то послабления будут сужены.

— После решения об адаптивном карантине в некоторых регионах ответственность за всплеск коронавируса там будет нести местная власть, — говорит премьер-министр 44-летний Денис Шмыгаль. — Опираясь на данные Всемирной организации здравоохранения (рекомендовали продолжить всемирный карантин на два месяца. — ГПУ), карантин будет продлен и после 22 мая — со следующими этапами послабления.

Сейчас находимся на пике заболеваемости, ежедневное количество инфицированных не меняется. По расчетам, он завершится 8-9 мая.

На 6 мая в Украине коронавирус подтвердили у 13 184 человек. Излечились 2097 человек, умерли — 327. Больше всего больных в Черновицкой области — 1985.

Снятие карантина будет происходить в пять этапов, по плану правительства. Между каждым будет 10 дней, при условии постоянного снижения количества инфицированных. Общественный транспорт и метро заработают в последнюю очередь.

Второй, третий и четвертый этапы могут начаться одновременно, если количество больных будет уменьшаться, заявили в Кабмине.

— Сомневаюсь, что карантин быстро завершится. Послабления, которые нам приготовили — мизерные, — говорит финансовый аналитик 38-летний Алексей Лупоносов. — Наибольшие проблемы имеем в торговле. Остановилось производство. Пострадает банковская сфера. Банки уже не выдают кредиты, а в дальнейшем могут не принимать и депозиты. Беда со сферой услуг и общественного питания — 40 процентов кафе обанкротились.

Выходит из-под контроля сельское хозяйство - сорваны графики посевной, негде покупать удобрения. Фермеры потеряли на ранних овощах, повыбрасывали овощи. Теперь нечем отдавать кредиты, которые брали на их выращивание. Плохая ситуация с зерновыми культурами. Год может быть голодный.

Деньги на социальные выплаты у государства будут, говорит эксперт:

— Вопрос только — откуда их возьмут. Инвестиций от заробитчан не будет, бизнес стоит. Международный валютный фонд не спешит помогать. Если начнут печатать деньги, страну ожидает инфляция.

В конце апреля в Украине прошли митинги малых и средних предпринимателей. Требовали позволить им работать. Бастовали в Днепропетровской, Закарпатской, Полтавской, Черновицкой, Львовской, Запорожской, Винницкой, Одесской, Черкасской, Херсонской области.

Акции подтолкнули правительство искать пути скорейшего выхода из карантина, говорят эксперты.

— Массовое возмущение вызвали не ограничения, а неодинаковое их выполнение, — рассказывает политолог Михаил Басараб, 42 года. — Последней каплей стал ресторан "Велюр" нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко (журналисты проекта "Бигус.инфо" установили, что заведение на карантине принимал клиентов из числа власть имущих. — ГПУ). Оказалось, что есть равные и наиболее равные. Одни зарабатывают, а остальные остались без копейки.

В начале карантина не было массовых акций, недовольства и саботажа. Люди придерживались ограничений. Вышли на протесты, когда поняли, что терпят убытки. А представители власти наживаются.

Центральная власть не смогла обеспечить выполнение правил карантина всеми. Это — самый большой ее провал.

Карантин может продолжаться годами, говорит преподаватель Киево-Могилянской и Львовской бизнес-школ 54-летний Валерий Пекарь:

— Неудачная и бездарная политика правительства в борьбе с пандемией приводит к тому, что не знаем, когда он может завершиться. Не имеем развернутого тестирования, не выявляют очаги заболевания, не восстанавливается служба эпидемического надзора. Карантин — не средство борьбы с распространением болезни. Благодаря ему можно лишь выиграть время.

Примерно половина малого и среднего бизнеса не доживет до лета. Получим несколько миллионов безработных. Это недополученные налоги и огромные очереди за социальной помощью, которой на всех не хватит. Начнутся проблемы в медицине, образовании, пенсионном фонде.

Премьер-министр сказал, что ни одно крупное предприятие не закрылось. Это неправда. Он подписал распоряжение Кабмина о карантине, и в крупных городах перестал ходить транспорт.

Выйдем из пандемии, как после войны — с развалившимся бюджетом, экономикой, разоренным населением. Это приведет к большому количеству смертей — от голода, самоубийств, уличной преступности, домашнего насилия, хронических болезней.