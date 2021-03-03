Канал соратника Медведчука закрыли за час

Львовский телеканал "Первый независимый" перестали показывать по телевидению через час после начала вещания вечером 26 февраля. Провайдеры исключили его из спутниковых, кабельных и цифровых тарифов.

Канал приобрела медиагруппа, которая принадлежит нардепу из "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тарасу Козаку. Он - соратник Виктора Медведчука, кума президента России Владимира Путина. 2 февраля Козак попал под экономические санкции Совета национальной безопасности и обороны, которые утвердил президент Владимир Зеленский. Закрыли телеканалы, которые формально принадлежали Козаку - "Зик", "112 Украина", "Ньюзван".

Новый канал создали, чтобы журналисты ранее отключенных смогли дальше работать, заявили на "Первом независимом". Снятие с эфира считают политическим давлением.

В Службе безопасности блокирование не комментируют.

- Мы не имеем т к этому отношения. Это хозяйственные дела и решения людей, которые занимаются телетрансляциями, - говорит секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, 58 лет. - Мы работаем по фактам. Если канал будет нарушать законы и работать в интересах иностранного государства - будет попадать под санкции.