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четверг, 12 августа 2021 05:40

К пассажиркам поезда цеплялся пьяный мужчина

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"В купе поздоровалась с девушкой. Начали готовить постель. Здесь в вагон заходит компаха, которую слышали еще с улицы. Один пассажир - наш сосед. Говорит:" О, еще и купе с девочками, ну везет же! "- пишет в фейсбуке львовянка Екатерина Стельмащук.

В ночь на 8 августа к ней с подругой Юлией и соседкой по купе поезда "Львов - Мариуполь" цеплялся нетрезвый мужчина, хватал за руки. Проводница не реагировала на жалобы.

- От мужчины была фраза: "Девочки, а вы голенькие спите или переодеваетесь?" Потом к нему пришел друг из другого вагона. Обсуждали нас. Слушали шансон.

Проводница попросила мужчину вести себя прилично, но это не помогло.

- Проводница советует ложиться спать и обещает "что-то решить". На этом идет в свою каюту. Сна нет. И тут заходит этот герой: "Ну что, принцесска, довольна? Что, не спишь?"

В Тернополе в купе зашла полиция, которую вызвал парень одной из пассажирок. Не высадили мужчину. У него есть билет, заявили патрульные.

- Нас, наконец, перевели в другое купе, а единственный виновник ситуации пошел спокойненько спать. Мы таскали чемоданы, чтобы перестать волноваться за то, что к тебе могут полезть своими лапами и виновной в этой ситуации будешь ты.

- Каждый раз, когда вам некомфортно по какой-либо причине, - пишите нам в мессенджер, в чат-бот, звоните в колл-центр, дергайте проводника! Терпеть буллинг, проявления сексизма или банальную грубость не надо, - комментирует событие руководитель по коммуникациям и маркетингу пассажирского направления Укрзализныци Александр Шевченко. - Мы уже устанавливаем камеры во всех новых и капитально восстановленных вагонах. Пока это капля в море - призываем любую сомнительную ситуацию фиксировать на видео.

В таких ситуациях начальник поезда может снять пассажира, говорит журналист Александр Рудоманов:

- Он имеет право это сделать, если есть два свидетеля, которые подпишут акт для высадки пассажира. Если же говорят другое - врут. В таких случаях нужно сразу набирать горячую линию 0800503 111. Это эффективно.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
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Дата
12
августа

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