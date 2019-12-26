Изменились правила проезда для детей

Кабинет министров упростил крымским школьникам процедуру пересечения границы. Отныне достаточно иметь паспорт. Раньше для такой поездки детям необходимо было сопровождение обоих родителей или нотариально заверенное согласие одного из них.

Дети в возрасте с 14 до 16 лет смогут самостоятельно пересекать пропускные пункты с биометрическим паспортом Украины и при наличии информации о них в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

— Это поможет максимально содействовать интеграции детей и их поощрению получать образование в украинских учебных заведениях, — говорит премьер-министр Алексей Гончарук, 35 лет.

В случае последующего выезда ребенка за границу будет применяться стандартная процедура. Ему нужно будет разрешение и сопровождение одного из родителей.