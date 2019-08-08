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понедельник, 12 августа 2019 05:10

"Хочется, чтобы села развивались"

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Дополнительные поступления от добычи нефти, газа и конденсата получают наименьшие населенные пункты Полтавщины

Сегодня объединенные территориальные громады получают 3% ренты от добычи нефти, газа и конденсата, а те сельские советы, которые еще не объединились, — 1%. Среди наибольших плательщиков этого налога в нашей области — государственная компания "Укргазвидобування", в частности, ее полтавский филиал — газопромышленное управление "Полтавагазвидобування". Предприятие платит многомиллионную ренту местным бюджетам.

Для многих громад, которые раньше были селами, — это большие поступления. К примеру, Сенчанская ОТГ в Лохвицком районе получает более 60 млн грн ренты в год. Это более 70% общего бюджета громады.

— Большинство проектов мы реализуем за эти средства, — рассказывает голова Сенчанской ОТГ Виктор Лысый. — Дороги, ремонт детского садика и его оборудование, местная 11-летняя школа, здание сельского совета — сделаны преимущественно за средства, полученные как плата за пользование недрами.

Ресурсы на возобновление дорог, инфраструктуры и социальные проекты имеют и наименьшие населенные пункты.

Село Байрак в Диканськом районе получает 1% ренты. Но поскольку добыча растет, увеличиваются и поступления. С начала года в бюджет Байрака начислили почти 600 тыс. грн — больше, чем за весь 2018-й. Для общества, где проживают 500 человек, это значительные средства.

— Эти деньги мы вложили в два направления дорог : Рудка — Байрак и Байрак — Долина. Положили 600 метров асфальта. Работы длятся, еще будем иметь больше километра, — рассказывает председатель сельского совета Юрий Скляр.

Планируют также решить неотложную проблему села — возобновить водопровод. Сельский голова уверен: обеспечить людей водой удастся благодаря работе газодобывающей компании на территории совета.

— Водопровод у нас частично металлический, а частично — из асбеста. Требует обновления, потому что сейчас прорывается дважды в месяц. Для этого нужны большие суммы. Сейчас подсчитали лишь часть необходимого. Должны заменить краны, спайки, тройники. Ищем подрядчиков, — добавляет Юрий Алексеевич.

Аналогичная ситуация в селах-соседях — Великих Будищах и Плишовке в Гадячском районе. Чтобы увеличить поступления и развивать инфраструктуру, они готовятся к созданию ОТГ. Хотят создать наибольшую "газодобывающую" объединенную территориальную громаду в Украине.

— У нас немало планов на объединение. Хочется, чтобы села развивались и люди на месте получали необходимые услуги. Чтобы не приходилось ездить далеко за паспортом или справкой. Поэтому громады заинтересованы в сотрудничестве с "Полтавагазвидобуванням", — говорит голова Плишовецкого сельского совета Виталий Луценко. На его территории расположено Тимофеевское месторождение, которое разрабатывает АО "Укргазвидобування". Подтверждает заинтересованность и его коллега — голова Великобудищенского сельского совета Татьяна Ищенко. Кроме текущих потребностей, средства от ренты планируют использовать на обустройство парка.

— Мы давно хотели построить "Парк Мечты". Проект, в частности, предусматривает расчистку русла реки. Это небольшой ручей, который впадает в местную реку Фиалку. В планах на 2019 год его расчистить, чтобы обустроить место отдыха для наших жителей. Частично используем рентные средства. Остальные хотим выиграть в грантовом конкурсе. Уже заручились поддержкой ГПУ "Полтавагазвидобування". Выиграем грант и создадим лучшее место отдыха в селе, — рассказывает Татьяна Ивановна.

Государственная газодобывающая компания "Укргазвидобування" обеспечивает почти 75% общей добычи газа в Украине. В июне на Полтавщине открыли газоконденсатное месторождение. Его ресурсная база, по предварительным оценкам, составляет более 2,7 млрд куб. м.

В пределах Украины "Укргазвидобування" за январь-июнь 2019 года направило в бюджеты регионов, на территории которых осуществляет добычу углеводородов, 726,58 млн грн рентных платежей.

Автор: Рена ДАРСАНИЯ
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