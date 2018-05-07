Град падал 10 минут

Ливень с градом диаметром 1 см и шквальным ветром накрыл Черкассы вечером 6 мая. Длился 10 мин. Порывы ветра достигали 24 м/с.
— Около семи вечера ехала в маршрутке на встречу с подругой. Началось ненастье, — говорит местная Татьяна Лисова, 24 года. — Люди на улице разбегались в разные стороны. Пытались спрятаться под деревьями или в магазинах. Видела, как мужчина с мальчиком лет трех стояли полностью мокрые.
Очевидцы снимали стихию на телефоны. Видео выкладывали в интернете.
От града ни техника, ни люди не пострадали.
Подобные ливни могут на этой неделе накрыть Сумскую, Полтавскую, Харьковскую и Днепропетровскую области. По всей стране ожидается снижение температуры до +20.
Во второй половине месяца в Украину вернется жара до +30 градусов, прогнозируют народные синоптики.
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