Град падал 10 минут

Ливень с градом диаметром 1 см и шквальным ветром накрыл Черкассы вечером 6 мая. Длился 10 мин. Порывы ветра достигали 24 м/с.

— Около семи вечера ехала в маршрутке на встречу с подругой. Началось ненастье, — говорит местная Татьяна Лисова, 24 года. — Люди на улице разбегались в разные стороны. Пытались спрятаться под деревьями или в магазинах. Видела, как мужчина с мальчиком лет трех стояли полностью мокрые.

Очевидцы снимали стихию на телефоны. Видео выкладывали в интернете.

От града ни техника, ни люди не пострадали.

Подобные ливни могут на этой неделе накрыть Сумскую, Полтавскую, Харьковскую и Днепропетровскую области. По всей стране ожидается снижение температуры до +20.

Во второй половине месяца в Украину вернется жара до +30 градусов, прогнозируют народные синоптики.