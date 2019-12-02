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вторник, 03 декабря 2019 07:30

Герман Бродников перед гибелью обручился

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Публикуем поименный список погибших в ноябре защитников Украины. Известно о смерти 10 бойцов. Шестеро - боевые потери. Информация о некоторых неполная. Самому младшему погибшему было 23 года, самому старшему - 56.

Острая ситуация была 7 ноября, тогда погиб один боец, трое получили ранения. 4 и 7 ноября было больше обстрелов - по 20.

За месяц ранения и боевые травмы получили 34 защитника Украины.

1, 4, 5, 13, 17, 23-26, 28, 30 ноября обошлось без раненых, по данным штаба операции Объединенных сил.

Российские оккупационные войска нарушали режим тишины 342 раза.

Боевые

7 ноября

Неподалеку Авдеевки Донецкой области бойцы 92-й механизированной бригады им. атамана Ивана Сирко разгружали древесину для оборудования позиций. Боевики дважды выстрелили по ним из противотанкового ракетного комплекса. Одна ракета попала в "Урал". Один военный погиб на месте, еще трое получили ранения.

Герман "Фриц" Бродников, 23 года, из города Чугуев Харьковской области. Старший солдат. Незадолго до гибели обручился. Планировал взять отпуск и жениться. В составе бригады воевал с апреля 2016-го.

Остались мать, сестра и невеста. Отец погиб на войне в 2014-м. Хоронили Германа в закрытом гробу.

8 ноября

Геннадий Моторин, 37 лет, из Краматорска Донецкой области. Получил ожоги, множественные осколочные ранения, переломы костей, его доставили в госпиталь в Днепр. Был сапером. В Вооруженные силы Украины пришел в феврале этого года.

Остались двое младших сестер и брат.

14 ноября

Юрий Хомик, 56 лет, из города Владимира-Волынского на Волыни умер в больнице города Горное Попаснянского района Луганской области от пулевого ранения снайпера в голову. Солдат 14-й механизированной бригады им. князя Романа Великого, которая держит оборону в Новоайдарском и Попаснянском районах Луганской области. Служил по контракту с 20 ноября 2017 года.

Остались жена и дочь.

16 ноября

Артем Соколов, 32 года, из села Сущаны Кагарлыкского района Киевской области погиб от пули российского снайпера. Сержант 14-й механизированной бригады им. князя Романа Великого. Воевал с 2015 года. За время службы получил пять ведомственных наград. Погиб вскоре после своего дня рождения - 6 ноября. Похоронили возле могил родителей.

Остались жена и двое детей.

19 ноября

Евгений Коростелев, 41 год, из города Сумы. Полковник. Был командиром 128-й Закарпатской горно-штурмовой бригады. Подорвался на мине во время обхода передовых позиций в районе Новотроицкого Донецкой области 12 ноября. Ему оторвало стопу и перебило голень. Конечность ампутировали. Умер через неделю в Харьковском военно-клиническом центре.

До войны служил начальником артиллерии и заместителем командира в 25-й Днепропетровской воздушно-десантной бригаде. С первых дней АТО на Донбассе участвовал в боевых действиях. Похоронили Евгения Коростелева на Аллее героев центрального кладбища в Сумах.

Остались мать, жена, сын и дочь.

29 ноября

Алексей "Капуста" Капустян, 26 лет, из села Кринички Гощанского района Ровенской области погиб от пули снайпера в Марьинском районе на Донбассе. Служил в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ. На войне с 2014 года. Этим летом воевал под Марьинкой в рядах 24-й механизированной бригады им. Короля Даниила. Когда ее вывели на ротацию, перевелся в 8-й батальона 10-й бригады, чтобы оставаться на передовой. Участник боев за Иловайск.

Остались мать, брат и 3-летняя дочь.

Небоевые

12 ноября

Игорь Лойчук, 51 год, из села Крылов Корецкого района Ровенской области умер от болезни сердца. Прапорщик, служил по контракту в 14-й отдельной механизированной бригаде им. князя Романа Великого.

Остались дочь и сын.

22 ноября

Богдан Шацкий, 24 года, из села Михля Изяславского района Хмельницкой области погиб в ДТП при исполнении служебных обязанностей в зоне ООС. Старший лейтенант, служил в 15-м реактивном артиллерийском Киевском полку.

Остались родители, брат и жена.

25 ноября

Дмитрий "Волына" Волонтырец, 40 лет, из города Конотоп Сумской области умер от инсульта на полигоне близ Мариуполя Донецкой области. Около недели боролся за жизнь в больнице. Младший сержант, начальник секции разведки 1-го батальона полка "Азов". В батальоне спецназначения "Донбасс" прошел бои за Иловайск и Дебальцево. В составе полка "Азов" воевал с 2015 года, один из основателей аэроразведки.

Остались младший брат, жена и сын.

29 ноября

Андрей "Гермес" Филипичев, 57 лет, из города Ровеньки Луганской области умер от сердечного приступа неподалеку Мариуполя Донецкой области. Старший солдат, служил санитаром в полку "Азов". Присоединился к отряду 24 января 2015 года, когда боевики обстреляли Мариуполь.

107 человек потеряли российские оккупационные войска на Донбассе в ноябре, по данным штаба Объединенных сил.

Украинские военные ликвидировали 41 оккупанта. Еще 66 человек - санитарные потери врага.

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