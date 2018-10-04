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пятница, 05 октября 2018 00:10

Ежедневно через камеры проходило по 40 людей

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В оккупированном пророссийскими боевиками Луганске более 200 мест, где удерживают пленных военных и мирных жителей. На людей психологически давят и истязают их.

2 октября в Киеве представили отчет "За решеткой дома "правительства ЛНР", посвященный пленникам, которые побывали там. Расследование провели правозащитники Восточноукраинского центра общественных инициатив.

— Наибольшая тюрьма — Луганская областная госадминистрация. На третьем этаже там сидит вожак ЛНР, а в подвалах истязают и убивают людей, — говорит глава центра Владимир Щербаченко, 40 лет. — Ежедневно через камеры проходило по 40 людей. Кое-кого убивали на месте. Других отпускали, когда люди уже были крайне истощены. К ответственности притянули лишь одного — сел на пять лет.

46-летний Анатолий Поляков провел в подвалах облгосадминистрации девять месяцев.

— Я первую неделю после плена не говорил, а рычал, как собака, — говорит Анатолий Поляков. — Не понимаю, почему террористов не хотят отдавать в обмен на наших пленных. Для меня жизнь одного украинского солдата важнее всего этого отродья. Потому что самое ценное, что там потеряли, — это время, которое никто не вернет.

В Украине остановились выплаты одноразовой денежной помощи пленным.

В мае 2018 года Кабинет министров принял постановление, по которому украинцам, которые были в плену, должны выплатить по 100 тыс. грн.

— В госбюджете на 2018 год было заложено 96 миллионов гривен на правовую помощь для пленных, — говорит 28-летняя Александра Дворецкая из благотворительного фонда "Восток-СОС", — Из них потрачено лишь семь миллионов. Семьи украинцев, которых до сих пор не освободили, не получили ничего. Должны ждать, пока Министерство временно оккупированных территорий создаст комиссию, которая распределит средства.

Автор: Александра ВАСИЛЕНКО
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