Ева Короленко выиграла самые дорогие лекарства в мире

Полуторагодовалая Ева Короленко из Одессы выиграла в лотерею укол препаратом "Золнгесма". Это самые дорогие лекарства в мире. Одна ампула стоит почти 65 млн грн.

Ребенок болеет спинальной мышечной атрофией, которая поражает все тело. Пациенты не могут двигаться, при поздних стадиях - дышать. Укол "Золнгесмы" уничтожает заболевание.

Лекарство производит швейцарская компания "Новартис Интернешнл". Проводят розыгрыш среди больных детей раз в две недели. К конкурсу допускают пациентов из стран, где "Золнгесма" не зарегистрирована. Официально ее использование сейчас допускают в США, Японии, Великобритании, Исландии, Бразилии, Канаде и странах Евросоюза.

Родители Евы до объявления результатов лотереи собрали почти 28 млн грн. Часть средств потратят на поездку и обследование ребенка в США, где лекарства уколют.

- Хочется кричать от счастья, - говорит отец одесситки Олег Короленко. - Деньги, которые останутся после лечения и реабилитации в Штатах, передадим другому больному ребенку.

Средства на "Золнгесму" собирают для 5-месячного Дмитрия Свичинского из Одессы.

Реквизиты для помощи:

Приватбанк Свичинская Мария (мать) 5168 7451 0303 4838

Приватбанк Свичинский Виталий (отец) - 5168 7450 2036 8665