Электроэнергия подешевеет с октября

С 1 октября снизится цена на электроэнергию для украинцев, потребляющих до 250 киловатт-часов в месяц. Будут платить по 1,44 грн за кВт/ч.

По 1,68 грн будут платить домохозяйства, использующие больше установленной нормы. Таких в Украине меньшинство заявили в правительстве.

— Уменьшение платы больше напоминает популистский шаг, чем экономически обоснованный. Сначала вообще хотели брать по гривне с населения, потребляющего до 100 киловатт-часов, — говорит эксперт по энергетике 41-летний Юрий Корольчук. - Это неоднозначное улучшение. Население будет платить меньше, а промышленность гораздо больше. Для них цена возросла в два раза. Результатом станет удорожание продукции. Сэкономленные за услугу деньги люди отдадут в магазины.

Минимальная цена за киловатт-час должна составлять 3 гривны. Только она позволит поставщикам электричества нормально работать.

С октября Нафтогаз Украины вводит новый тарифный план "Комфортный сезон". Газ обойдется по 7,96 грн за кубический метр до 30 апреля.

Пользователи нового тарифа должны указать объем топлива, который им необходим во время отопительного сезона. Будут платить за него равными частями в течение семи месяцев.

— Подобные равномерные платежи практикуются в Европе. Это правильное решение, – говорит Юрий Корольчук. — Ежемесячно пользователи нового тарифа будут платить в среднем по тысяче гривен. Раньше зимой отдавали по три тысячи, а в марте — в три раза меньше. Не могли рассчитать сумму для оплаты коммуналки.

Обновили цену на газ и другие более 60 газоснабжающих компаний. Большинство просят по 9–10 грн за "куб".

По 400 грн прибавят в октябре к пенсии людям от 75 до 80 лет. Размер минимальной выплаты для них составит 2,5 тыс. грн.

- Пенсионеров 75-80 лет в Украине почти миллион. Выплаты для них мы должны были поднять с июля. Но отложили за неимением средств, — говорит министр социальной политики Марина Лазебная, 46 лет. — Украинцы старше 80 лет уже имеют доплату в 500 гривен. Их будут получать и в 2022 году. С 1 декабря пенсии повысят людям от 65 лет, если у мужчин трудовой стаж 35 лет, а женщины — 30. Их минималка возрастет до 2600 гривен. Украинцы 70-75 лет будут иметь доплату в следующем году. Точную сумму пока не скажу.

В настоящее время средняя пенсия в Украине составляет от 2 до 3 тыс. грн. Столько получают более 4,1 млн. человек. Меньше 2 тыс. грн имеют 1,7 млн ​​пенсионеров.

В роддомах и центрах социальной защиты снова начали выдавать "Пакет малыша" для новорожденных. С февраля 2021 года их заменяли одноразовой выплатой родителям 5 тыс. грн.

Тендер на поставку наборов выиграло предприятие "Скай Трейд Украина". До конца года должно развезти почти 53 тыс. пакетов по стране, по условиям договора. В начале 2022 года состоится новый конкурс.

"Пакет малыша" ввели в 2018-м. Содержит необходимые вещи для младенцев — одежду, подгузники, полотенца, постельные принадлежности и т.д. Также есть средства гигиены для рожениц.

С 1 октября в Украине меняется система обеспечения инсулином людей, страдающих сахарным диабетом. Их более 200 тысяч человек.

Пациент теперь должен получить от семейного врача направление на прием к эндокринологу. Последний должен составить индивидуальный план лечения и занести его в электронную систему здравоохранения. После этого выпишет электронный рецепт на инсулин. Его будут выдавать в аптеках, заключивших договоры о сотрудничестве с Национальной службой здоровья Украины.

— Пациентское сообщество видит много рисков из-за внедрения новой системы. Во-первых, в регионах недостаточно эндокринологов. Если их нет, человек не сможет получить план лечения и рецепт, — говорит Людмила Петренко, президент международной диабетической ассоциации Украины. — Во-вторых, протоколы лечения не возобновлены и до начала 2022 года не будут разработаны и утверждены. Это мешает эндокринологам составлять планы лечения. В-третьих, электронный реестр пациентов с диабетом был единым для всех врачей. С октября таких цифровых систем станет 12 и больше. Есть риск защиты персональных данных.

В октябре украинцы будут иметь 11 выходных.

Четыре дня подряд будем отдыхать в честь Дня защитников и защитниц Украины — 14, 15, 16 и 17 октября.

Нерабочими также будут семь суббот и воскресений - 2, 3, 9, 10, 24, 30 и 31 октября. Рабочей станет суббота 23 октября. Украинцы отработают выходной 15 числа.

С 5 октября Укрзализныця запустит новый региональный поезд Киев – Гайворон, Кировоградская область.

Из столицы будет отправляться каждый вторник, каждую пятницу и воскресенье в 14:41. На конечную станцию ​​будет прибывать в 00:11. В обратную сторону будет ездить по понедельникам, средам и субботам в 1:10.

Поезд будет проезжать 21 станцию ​​— Казатин-1, Винницу, Гуменное, Вороновицу, Фердинандовку, Войтовцы, Немиров, Сажки, Каролину, Самчинцы, Семенки, Ситковцы, Криштоповку, Гайсин, Зятковцы, Антоновку, Дуклю, Орлик, Генриховку, Джулинку и Ставки.