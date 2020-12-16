Два студента вытащили из проруби школьниц

Двух школьниц 10 и 12 лет вытащили из пруда в Полтавском микрорайоне огневка 21-летний Даниил Дзябенко и Андрей Куль, 20 лет. Девочки ходили по льду посередине водоема 10 декабря. Провалились.

— С товарищем гуляли. Услышал детские крики и увидел, как посреди пруда кто-то барахтается в воде. Побежали помогать, — рассказывает Дзябенко. Учится в полтавском педагогическом университете. - Пошли по льду. Затем Андрей остановился, чтобы вызвать спасателей. Я двигался дальше. Когда лед начал трещать - лег и пополз. Девочки провалились на глубине. Старшей помогала держаться на воде надувшаяся куртка. Меньшая тонула и паниковала — хваталась за подругу и лед. Нас увидел мужчина, который гулял с собакой. Принес ветку и держал меня за ногу. Ветку протянул детям. Старшая вылезла первой. Ее подруга почти вся была под водой. Крикнул, чтобы хваталась. Услышала, поэтому удалось вытащить. Назад ползли.

На берег помог выбраться спасатель Юрий Жорняк, который гулял неподалеку. Бросил школьницам веревку и вытащил по очереди. Через несколько минут пострадавших забрала "скорая". У детей диагностировали переохлаждение.