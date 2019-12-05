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пятница, 06 декабря 2019 00:00

Добровольцев приравняли к участникам боевых действий

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4 декабря Верховная Рада приняла закон, позволяющий добровольцам получить статус участника боевых действий. Решение поддержали 329 депутатов.

Теперь получить УБД могут бойцы, которые добровольно воевали на Донбассе не менее 30 суток во взаимодействии с силовыми и правоохранительными структурами Украины.

Статус не распространяется на работников предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции.

"Также лиц, которые добровольно обеспечивали (или добровольно привлекались к обеспечению) проведению антитеррористической операции (в частности осуществляли волонтерскую деятельность)", - говорится в тексте закона.

Закон позволит получить статус участника боевых действий более трем тысячам добровольцев, говорит министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда.

Для получения статуса нужна выписка из приказа Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины, которая подтвердит, что лицо действительно участвовало в АТО. Или заверенные нотариусом свидетельства не менее трех человек со статусом УБД, которые подтвердят, что служили с добровольцем. Один из свидетелей должен быть командир подразделения.

Если во время боевых действий доброволец получал травмы или контузии, то дополнительно должен представить соответствующие медицинские справки.

Закон вступит в силу 1 января 2020 года.

Автор: София СТАРОКОНЬ
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