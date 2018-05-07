Денис Начесный погиб через четыре дня после бракосочетания

В течение апреля Украина потеряла 21 воина

Публикуем поименный список погибших в апреле защитников Украины. Нам известно о смерти 21 бойца. Восемь - боевые потери. Информация о некоторых - неполная.

Самому младшему из погибших воинов было 19 лет, самому старшему - 50.

25 апреля произошло больше всего обстрелов - 76. 11 бойцов ранили. Самыми спокойными на фронте были 1, 2, 4, 5, 11, 22 апреля. 20 апреля погибли больше всего - три воина. В течение месяца 88 военнослужащих были ранены.

Вражеские войска нарушали режим тишины 1365 раз.

8 апреля

Владимир "Май" Майборода, 50 лет, из Мелитополя Запорожской области. Подорвался на мине недалеко от поселка Зайцево Донецкой области. Прапорщик, заместитель командира взвода разведки 24-й механизированной бригады Вооруженных сил имени Короля Даниила. Воевал с лета 2015 года. Остались мать, жена и дочь.

12 апреля

Денис "Чечен" Начесный, 31 год, из Геническа на Херсонщине. Погиб от пули снайпера, спасая тяжелораненого товарища возле поселка Пески Донецкой области. Родился в поселке Маркеев Чаплинского района Херсонской области. Сержант, заместитель командира взвода в 34-м батальоне "Батьківщина" 57-й бригады ВСУ. Исполнял обязанности командира. 8 апреля у Дениса закончился отпуск, во время которого он женился в Геническе. Через четыре дня после возвращения в Пески погиб. Остались родители, жена и дочь от первого брака.

16 апреля

Максим Черкун, 20 лет, из Кривого Рога Днепропетровской области. Погиб во время минометного обстрела поселка Пески Донецкой области. Сержант, командир противотанково-пулеметного отделения в 34-м батальоне "Батьківщина" 57-й бригады ВСУ. Остались родители и сестра.

17 апреля

Михаил "Лемберг" Шозда, 50 лет, из Львова. Погиб от сквозного ранения шеи пулей снайпера вблизи Горловки Донецкой области. Это произошло на третий день после юбилея, который отмечал на фронте. Старший сержант, боец 24-й бригады ВСУ имени Короля Даниила. Подписал контракт на службу в январе 2017 года. Остались родители, брат, сестра, жена, сын и дочь.

20 апреля

Евгений "Подгон" Хоменко, 20 лет, из города Вольногорск Днепропетровской области. 18 апреля получил тяжелое осколочное ранение головы от взрыва снаряда в Павлополе Донецкой области. Умер 20 апреля в больнице имени Ильи Мечникова в Днипре. Наводчик гаубицы в полку Нацгвардии "Азов". Был на войне с июля 2016-го. Остались родители и младший брат.

20 апреля

Геннадий "Одесса" Широкий, 48 лет, из села Московка Купянского района Харьковской области. Умер не приходя в сознание в Главном военном госпитале Киева. В прошлом году 24 декабря получил тяжелые осколочные ранения в Авдеевской промзоне в Донецкой области. Перенес две операции, был в коме. Старший солдат, водитель в 3-м батальоне 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.

20 апреля

Александр Матус, 36 лет, из Лисичанска Луганской области. Погиб в результате обстрела из боевой машины пехоты вблизи поселка Крымское Луганской области. Солдат, разведчик 53-й бригады ВСУ. Контракт на службу подписал в июне 2017 года. Был мастером спорта по кикбоксингу, неоднократным чемпионом Украины, призером чемпионата Украины по боксу. Остались жена и две дочери.

21 апреля

Сергей "Кузнец" Перепелица, 40 лет, из села Звановка Бахмутского района Донецкой области. Подорвался в машине на мине в районе Светлодарской дуги. Работал кузнецом на Донецкой железной дороге. В июле 2016-го избрали депутатом Звановского сельсовета. Подписал контракт на службу в январе 2017 года. С марта того же года служил в должности главного сержанта роты в 46-м отдельном батальоне спецназа ВСУ "Донбасс-Украина", который входил в 54-ю Бахмутскую бригаду. Остались дочь и сын.

В апреле произошло 13 случаев смерти не в бою или при неустановленных обстоятельствах.

3 апреля

Сергей Бибко, 58 лет, из города Лановцы на Тернопольщине. Умер от инсульта недалеко от города Попасная Луганской области. Солдат 44-й бригады ВСУ. На фронт ушел добровольцем, в 2016-ом подписал контракт. Остались брат, жена, дочь и маленький внук.

6 апреля

Алексей Веников из города Новоград-Волынский Житомирской области. Совершил самоубийство после возвращения из зоны боевых действий, пишут СМИ. Майор, участвовал в АТО в составе 30-й бригады ВСУ. Остались жена, которая также служит в бригаде, и двое несовершеннолетних сыновей.

7 апреля

Игорь Кобринчук умер в госпитале после продолжительной болезни. Солдат, механик-водитель танкового взвода 14-й бригады.

11 апреля

Максим "Бача" Гаврик, 50 лет, из Харькова. Умер от инфаркта. Участник АТО, сапер, командир отделения 22-го батальона "Харьков" 92-й бригады ВСУ.

15 апреля

Денис Кравченко, 28 лет, из села Черноморовка Каховского района Херсонской области. Нашли мертвым в реке Ингул 15 апреля. Был в отпуске. Последний раз вышел на связь 4 апреля из Кропивницкого. Признаков насильственной смерти не обнаружили. Событие назвали несчастным случаем. Участник АТО, старший солдат 3-го отдельного полка спецназначения ВСУ. Остались мать, жена и сын.

15 апреля

Анатолий Ильюх, 48 лет, из села Вербка Ковельского района на Волыни. Умер в зоне АТО. Родом из Ковеля на Волыни. Старший солдат, водитель-электрик военной части А2042 в Ковеле. Остались жена и сын.

19 апреля

Иван Жекало, 46 лет, из села Голынь Кольского района Ивано-Франковской области. Умер во сне от внезапной остановки сердца. Разведчик 21-го батальона "Сармат" 56-й бригады ВСУ. Выполнял задачи в секторе "М" в Мариуполе. Остались мать и двое сыновей.

20 апреля

Павел Король, 34 года, из города Волочиск Хмельницкой области. Погиб во время несения службы в зоне АТО. Место и обстоятельства не уточняют. Боец 24-й бригады ВСУ имени Короля Даниила. Остались мать и брат.

24 апреля

Дмитрий Шепцов, 41 год, из Одессы. Умер от ишемического инсульта. До 2014-го жил в Севастополе. Подполковник, участник АТО. В последнее время работал в Донецкой области в Общем центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон. Остались родители, брат, жена и трое детей. Старший сын служит в ВСУ.

28 апреля

Константин Паршенко, 25 лет, из Каменец-Подольского Хмельницкой области. Погиб при выполнении служебных обязанностей возле поселка Новоайдар на Луганшини. Обстоятельства не уточняют. Родился в селе Рудковцы Новоушицкого района Хмельницкой области. Остались родители и брат.

29 апреля

Владимир Хоптяр, 38 лет, из Ярмолинецкого района Хмельницкой области. Умер недалеко от Попасной Луганской области. Пьяный сослуживец ударил Владимира прикладом в висок, по сообщениям из соцсетей. Он обратился в больницу, но умер от микроинсульта и остановки сердца. Боец 14-й бригады ВСУ. Осталась жена и малолетний сын.

29 апреля

Александр Бондарь, 27 лет, из Ахтырки Сумской области. Умер в зоне АТО. Место и обстоятельства не уточняют. Служил в 53-й бригаде. Осталась бабушка.

30 апреля

Александр Микитюк, 19 лет, из села Белый Рукав Хмельницкого района Винницкой области. Нашли с пулевой раной головы в Авдеевке Донецкой области. Был в военной форме. Причины смерти выясняются. Старший солдат 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. На фронт ушел в 18 лет. Подписал контракт 27 апреля 2017-го. Остались родители и сестра.

Эдуарда Слободяна 3,5 года считали без вести пропавшим

В апреле похоронили двух погибших бойцов, которых ранее считали без вести пропавшими.

14 апреля в Каменец-Подольском на Хмельнитчине простились с погибшим военным 28-летним Эдуардом Слободяном. Его 3,5 года считали без вести пропавшим. Последний раз вышел на связь 5 сентября 2014-го. Погиб в бою у селения Цветные Пески на Луганщине. Узнали с помощью теста ДНК. Младший сержант 80-й бригады ВСУ.

25 апреля в Чернигове перезахоронили 34-летнего Андрея "Птаху" Лебедева. Погиб 29 января 2015 года на блокпосту вблизи Углегорска в Донецкой области. Сначала похоронили на Краснопольском кладбище Днепра как временно неустановленного защитника Украины. Перед тем взяли образец ДНК. Солдат, пулеметчик в 13-м батальоне "Чернигов-1" 58-й бригады ВСУ. Жил в Чернигове. Остались мать и жена.