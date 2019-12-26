Дарью Лукьяненко искали более 500 человек

3 декабря прошло полгода со дня гибели 5-летнего Кирилла Тлявова из Переяслава Киевской области. Умер в больнице после огнестрельного ранения в голову.

В ребенка 31 мая выстрелил сотрудник патрульной полиции Иван Приходько, 31 год. С коллегой 42-летним Владимиром Петровцем, его сыном 16-летним Станиславом и товарищем Дмитрием Кривошеем, 26 лет, стрелял по жестянкам во дворе. Одна из пуль попала в Кирилла, который играл во дворе неподалеку.

В начале ноября дело переквалифицировали с "умышленного убийства" на "убийство по неосторожности". Вместо 15 лет тюрьмы, виновник может получить пять.

10 декабря в Раздельнянском районном суде Одесской области начали судить 22-летнего Николая Тарасова. Подозревают в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко из райцентра Ивановка Одесской области.

Девочка пропала 13 июня по дороге в школу. Ее искали более 500 человек. Тело нашли через шесть дней в выгребной яме туалета во дворе предпринимателей Тарасовых. Их младший сын Николай признался. Он заманил во двор и хотел изнасиловать, а когда Дарья начала сопротивляться — придушил и проткнул шею.

Впоследствии Николай Тарасов отказался от показаний. Мол, полицейские выбили признание.

Два месяца продолжается следствие по делу о гибели в райцентре Прилуки на Черниговщине 14-летнего Дениса Чаленко. 29 октября его нашли мертвым на железнодорожном пути.

Имел проломленный череп и многочисленные гематомы на теле. Родители заявили об убийстве сына. Но полиция дело расследовала как несчастный случай. Горожане устроили пикет. После огласки тело ребенка отправили на повторную экспертизу. Она подтвердила, что Дениса поезд не сбивал. Продолжается следствие.

Вечером 1 декабря в Киеве застрелили 3-летнего Александра — сына предпринимателя и депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, 47 лет. Ехал с родителями во внедорожнике "Рендж Ровер".

Сидел позади с матерью Инной, 38 лет. Киллер должен был убить депутата, но промахнулся. Пуля попала в ребенка. Александр умер в "скорой".

Подозреваемых 20-летнего Андрея Лаврегу и 18-летнего Алексея Семенова задержали на следующий день. К организации заказного убийства причастен 25-летний гражданин России. За убийство обещал заплатить $40 тыс., говорят в столичной прокуратуре.

Исполнители под стражей. Организатора объявили в международный розыск. Заказчика — устанавливают.