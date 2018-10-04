Cибирскую язву обнаружили у пятерых людей

Пятерых людей госпитализировали с диагнозом "сибирская язва" в селе Меняйловка Саратского района на Одесчине 2 октября. Кожа на их руках покрылась гнойными ранами.

Заразились от инфицированной коровы, которую резали у односельчанки.

— У той хозяйки скотина перестала есть. Женщина купила антибиотики, но корова все равно слегла, — говорит сельский председатель Лилиан Дикусар, 41 год. — Хозяйка позвала соседей, чтобы забить животное и запаковать мясо в морозильную камеру. Все имели небольшие порезы на руках, потому что накануне собирали в поле кукурузу. Через те ранки инфекция попала в организм. У больных поднялась температура, появились язвы.

С 5 октября в Меняйловке объявили двухнедельный карантин. На въездах в село стоят бойцы Национальной гвардии и работники полиции. Проверяют машины. Запрещают провозить мясные и молочные продукты. Если в течение этого времени новых случаев заражения сибирской язвой не будет, — блокпосты снимут.

В каждом дворе ветеринары вакцинируют животных. Завезли около 100 тыс. доз лекарств.

— Прививают свиней, котов, собак. Вся живность описывается, — продолжает Дикусар. — Возбудитель мог быть завезен. Возможно, инфекция попала в землю пастбища. Поэтому на луг, где паслась больная корова, стадо не гоняем. Землю рекультивируют и дезинфицируют.

Сибирская язва — инфекционная болезнь животных и людей. Проявляется ранами на коже. Может поражать легкие, кишки — вызывать их гниение. Приводит к смерти. Бактерия сохраняется в земле возле скотомогильников, где захоронены зараженные животные. Их в стране более 13 тыс.

— Спора сибирской язвы сохраняется более 200 лет. Поэтому ни в коем случае к скотомогильникам нельзя допускать животных, — говорит глава киевской Государственной службы по вопросам безопасности и качества пищевых продуктов и защиты прав потребителей Олег Рубан, 45 лет. — Бактерия попадает в организм через ранки, слизистые оболочки и воздушно-капельным путем. Случаи заражения единичные, но есть.

Употребление мяса больного животного без химической обработки тоже может привести к инфицированию.

В последний раз вспышку сибирской язвы фиксировали в Черкасской области в 2012 году. Там тоже заразились люди, которые резали тушу.

33 школьника райцентра Тывров Винницкой области заболели корью. В школах населенного пункта объявлен карантин. С начала года занемогли 31954 человека — 12874 взрослых и 19080 детей.

Менингитом заболели подростки

10 подростков из разных школ города Сумы заболели менингитом. Всех положили в больницу. Тяжелых пациентов нет, говорят в городской детской больнице им. Святой Зинаиды.

— Это не тот менингит, который нуждается в объявлении карантина, — говорит заместитель главного врача Виктория Бугаенко, 44 года. — Эта болезнь случается в среднем каждые пять лет.

К болезни могло привести резкое похолодание и слабый иммунитет детей, по предварительным выводам.

Менингит — инфекционное заболевание, которое передается через воздух. Может привести к воспалению мозга.