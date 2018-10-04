Cибирскую язву обнаружили у пятерых людей

 
Ексклюзивы
1/5
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
1 Просмотров: 4662
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
2 Просмотров: 1107
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
1 Просмотров: 1062
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Просмотров: 1494
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
2 Просмотров: 1044
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Просмотров: 1206
Россия покупает западных политиков
Россия покупает западных политиков
Просмотров: 594
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Просмотров: 2142
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
3 Просмотров: 12600
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
4 Просмотров: 4896
Фото
Все фото
2
2
2
2
3
В Крыму оккупанты устроили экологическую катастрофу
В Крыму оккупанты устроили экологическую катастрофу
В школу пошли 448 тысяч первоклассников
В школу пошли 448 тысяч первоклассников
&quot;Коврики в начальной школе нужны не для сбора пыли, а для развития детей&quot;
"Коврики в начальной школе нужны не для сбора пыли, а для развития детей"
29 августа требуют сделать Днем памяти защитников Украины
29 августа требуют сделать Днем памяти защитников Украины
Четверо братьев Мартыновых пошли добровольцами на фронт
Четверо братьев Мартыновых пошли добровольцами на фронт
Видео
Все видео
Чиновник разбился во время нелегальных гонок
Чиновник разбился во время нелегальных гонок
Интервью
1/5
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 351
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1242
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5184
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
Просмотров: 9603
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Просмотров: 675
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
04 октября 2018
Просмотров: 315
Проминувши Божки
Буває, не одразу вгадуєш, що з тобою робиться. От недавно ми з дочкою добиралися додому з Яготина — машиною. Я попросив шофера поїхати через ...
пятница, 05 октября 2018 07:40

Cибирскую язву обнаружили у пятерых людей

  Комментировать

Пятерых людей госпитализировали с диагнозом "сибирская язва" в селе Меняйловка Саратского района на Одесчине 2 октября. Кожа на их руках покрылась гнойными ранами.

Заразились от инфицированной коровы, которую резали у односельчанки.

— У той хозяйки скотина перестала есть. Женщина купила антибиотики, но корова все равно слегла, — говорит сельский председатель Лилиан Дикусар, 41 год. — Хозяйка позвала соседей, чтобы забить животное и запаковать мясо в морозильную камеру. Все имели небольшие порезы на руках, потому что накануне собирали в поле кукурузу. Через те ранки инфекция попала в организм. У больных поднялась температура, появились язвы.

С 5 октября в Меняйловке объявили двухнедельный карантин. На въездах в село стоят бойцы Национальной гвардии и работники полиции. Проверяют машины. Запрещают провозить мясные и молочные продукты. Если в течение этого времени новых случаев заражения сибирской язвой не будет, — блокпосты снимут.

В каждом дворе ветеринары вакцинируют животных. Завезли около 100 тыс. доз лекарств.

— Прививают свиней, котов, собак. Вся живность описывается, — продолжает Дикусар. — Возбудитель мог быть завезен. Возможно, инфекция попала в землю пастбища. Поэтому на луг, где паслась больная корова, стадо не гоняем. Землю рекультивируют и дезинфицируют.

Сибирская язва — инфекционная болезнь животных и людей. Проявляется ранами на коже. Может поражать легкие, кишки — вызывать их гниение. Приводит к смерти. Бактерия сохраняется в земле возле скотомогильников, где захоронены зараженные животные. Их в стране более 13 тыс.

— Спора сибирской язвы сохраняется более 200 лет. Поэтому ни в коем случае к скотомогильникам нельзя допускать животных, — говорит глава киевской Государственной службы по вопросам безопасности и качества пищевых продуктов и защиты прав потребителей Олег Рубан, 45 лет. — Бактерия попадает в организм через ранки, слизистые оболочки и воздушно-капельным путем. Случаи заражения единичные, но есть.

Употребление мяса больного животного без химической обработки тоже может привести к инфицированию.

В последний раз вспышку сибирской язвы фиксировали в Черкасской области в 2012 году. Там тоже заразились люди, которые резали тушу.

33 школьника райцентра Тывров Винницкой области заболели корью. В школах населенного пункта объявлен карантин. С начала года занемогли 31954 человека — 12874 взрослых и 19080 детей.

Менингитом заболели подростки

10 подростков из разных школ города Сумы заболели менингитом. Всех положили в больницу. Тяжелых пациентов нет, говорят в городской детской больнице им. Святой Зинаиды.

— Это не тот менингит, который нуждается в объявлении карантина, — говорит заместитель главного врача Виктория Бугаенко, 44 года. — Эта болезнь случается в среднем каждые пять лет.

К болезни могло привести резкое похолодание и слабый иммунитет детей, по предварительным выводам.

Менингит — инфекционное заболевание, которое передается через воздух. Может привести к воспалению мозга.

Автор: Татьяна САРАХАН, Наталия ПЕЧИБОРЩ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Cибирскую язву обнаружили у пятерых людей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
октября

В Бабьем Яру установили памятник "дороге смерти"

Самое читаемое
Не скрывая правду: фотограф показал настоящую Россию
Не скрывая правду: фотограф показал настоящую Россию
28
 Просмотров: 118492
Юная модель выбирает миниатюрные наряды, которые едва удерживают ее сексуальные формы
Юная модель выбирает миниатюрные наряды, которые едва удерживают ее сексуальные формы
32
 Просмотров: 91290
Украинка, которая страстно расцеловала Энрике Иглесиаса, попала в британский таблоид
Украинка, которая страстно расцеловала Энрике Иглесиаса, попала в британский таблоид
8
 Просмотров: 53662
Как жили бедные районы Англии в 1970-е - подборка фото
Как жили бедные районы Англии в 1970-е - подборка фото
42
 Просмотров: 33494
Instagram-сенсация продемонстрировала идеальную фигуру в бикини
Instagram-сенсация продемонстрировала идеальную фигуру в бикини
8
 Просмотров: 23131
Украина
Пассажира вытолкали из поезда
Пассажира вытолкали из поезда Просмотров: 459
Порезали колеса 15 маршруткам
Порезали колеса 15 маршруткам 1 Просмотров: 1657
Иностранцам в армии будут предоставлять украинское гражданство
Иностранцам в армии будут предоставлять украинское гражданство Просмотров: 144
Третьеклассника избили в школе
Третьеклассника избили в школе Просмотров: 108
Геннадий Дронов дал первые показания в суде
Геннадий Дронов дал первые показания в суде Просмотров: 765
Больше всего комментируют
149
У Порошенко назвали мораторий на русскоязычный контент идиотским
19
"Украинцы бы не понимали русского, если бы не большевистская оккупация": Супрун о языковом законопроекте
15
Винник назвал Майдан искусственным
10
В школах отказываются изучать русский язык
4
У Кремля угрожают взорвать авто
Голосов: 177
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua