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четверг, 11 марта 2021 00:45

Цена на газ не будет меняться год

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Введение фиксированной годовой цены на газ предварительно одобрила Нацкомиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг. Будет действовать с 1 мая этого года до 30 апреля 2022-го.

Предложения по цене газоснабжающие компании должны обнародовать на сайтах до 25 апреля. В течение 12 месяцев не смогут менять стоимость топлива.

- Решение комиссии - антирыночное. Потому что определять тарифы - право компаний. А дальше уже должен выбирать потребитель, кому отдать деньги, - говорит эксперт по энергетике Юрий Корольчук, 40 лет. - Единая цена в 6,99 гривны за кубометр тоже играет против рынка. Он в Украине заморожен и не развивается.

Правительство лоббирует интересы Нафтогаза.

- С позиции годовой стоимости, у этого предприятия всегда будет лучшая цена. Имея доступ к топливу, которое добывает Укргазвидобування, которое входит в структуру Нафтогаза, - продолжает Корольчук. - Чтобы можно было говорить о годовых контрактах - необходимо, чтобы Укргазвидобування продавало топливо открыто - на рынке, бирже.

Себестоимость добычи тысячи кубических метров газа в Украине - 1,6 тыс. грн, добавляет эксперт.

- Еще столько же займет налог на добавленную стоимость и рента. С маржой (разница между себестоимостью и ценой. - ГПУ) Нафтогаза получается цена в 3500 гривен за тысячу "кубов". Если добавить транспортировку, стоимость топлива должна быть на уровне 4 гривен за кубометр.

Население не выигрывает от годовой цены. Летом газ обычно стоил дешевле. Но с фиксированным тарифом потребителям придется платить одну и ту же стоимость 12 месяцев.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
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